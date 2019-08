Congreso lleva a extraordinario leyes vecinales

[email protected]

Luego de casi dos horas de discusión a puerta cerrada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local decidió que el próximo lunes, en sesión extraordinaria, resolverán la Ley de Participación Ciudadana, que podría cambiar de nombre a Ley de Democracia Directa Participativa de la Ciudad de México.

Con ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estará en posibilidad de convocar a elecciones para los Comités Ciudadanos y Consejo de los Pueblos, así como para el Presupuesto Participativo, a fin de que ambos se realicen en los primeros días de diciembre de este año.

De acuerdo con la discusión, el voto fue dividido: Morena y el Partido del Trabajo (PT), a favor; el PAN, no pudo votar, dado que su representante, Diego Garrido, no forma parte de la Jucopo; PRD, a través de su coordinador, Jorge Gaviño, se abstuvo, y el vicecoordinador del PES, Miguel Ángel Álvarez Melo, se pronunció en contra.

Pese a ello, quedó establecido que el próximo lunes, además de la sesión solemne por el Día Internacional del Deporte, el pleno resolverá y aprobará la nueva Ley de Participación Ciudadana.

Antes, el IECM pidió al Congreso local resolver a la brevedad este tema, ya que tiene los tiempos encima para convocar a elecciones, pues para ello requiere por lo menos cuatro meses; así lo manifestaron, en entrevista por separado, los consejeros electorales Yuri Gabriel Beltrán y Mauricio Huesca, al concluir la firma de un convenio del instituto con la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Coincidieron que independientemente de que los diputados locales saquen o no la nueva ley el próximo lunes, ese mismo día el órgano electoral tiene que responder a la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) en favor de una vecina de la colonia Juárez que se amparó en contra de la no realización de las elecciones por el retraso en la legislación en la materia, “pues [de no] no hacerlo incurriríamos en desacato”, señalaron.

Beltrán Miranda sostuvo que para el IECM lo ideal sería que el próximo lunes, cuando tienen que responder al TEPJF, el Congreso local resolviera lo de la nueva ley, con lo que ambos temas se empatarían: “Estaríamos en posibilidad de realizar las dos convocatorias al mismo tiempo. Pero, sinceramente, lo veo complicado, por lo que por nuestra parte tenemos que cumplir con el mandato judicial”.

El problema ahora, explicó Huesca Rodríguez, es que de salir la nueva ley se tendrían que realizar dos tipos de convocatorias: una, con la norma actual, para la colonia Juárez, como lo ordenó el TEPJF, y la otra, en las otras mil 811 colonias, con la nueva ley.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbuam Pardo, dijo que sostiene reuniones con diputados locales para presentar una iniciativa conjunta de la Ley de Participación Ciudadana, a fin de que tenga nuevos mecanismos para aumentar el interés de los capitalinos, por lo que espera que se apruebe pronto.

“Estamos platicando con los diputados, de tal manera que haya certeza. Presupuesto participativo habrá el próximo año, el tema es cómo se venían eligiendo los comités, etcétera. Esperamos que pronto sea aprobada la ley”, comentó la mandataria capitalina.