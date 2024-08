Usuarios de bicimotos consideraron que “no es necesario usar casco, porque tampoco vamos muy rápido”, aun cuando circulan en vialidades compartidas con automóviles y unidades del transporte público.

“No uso casco porque nada más voy a distancias muy cortas, hago mis mandados e intento cuidarme de los carros porque se dan vuelta y en cualquier momento te llevan“, dijo a EL UNIVERSAL Ramón Pérez, usuario de bicimoto, quien circula por el Centro Histórico para repartir mercancía.

El pasado mes de mayo la Secretaría de Movilidad recordó que aquellos vehículos que rebasen los 25 kilómetros por hora se consideran motocicletas deben utilizar casco; sin embargo, Ramón y decenas de conductores más de estas unidades transitan sin protección alguna.

Lee también: Conductor de bicimoto muere arrollado por camión en Coyoacán; el chofer es detenido

Este miércoles un conductor de una bicimoto murió arrollado por un camión concesionado sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Coyoacán.

Según reportes, el hombre intentó rebasar a una camioneta, cuando derrapó y cayó sobre el asfalto, donde fue embestido por la unidad de transporte público.

Ángel Flores, otro comerciante de la zona del Centro Histórico, también indicó que nunca utiliza casco en su bicimoto, pues la velocidad que maneja este vehículo es muy baja, por lo que únicamente utiliza rodilleras, guantes y coderas, aunque, en esta ocasión como nada más iba “de rápido” a comer, no estaba protegido con ningún accesorio.

“El casco es opcional, para la velocidad que maneja la moto sí, pero con estas no se me hace muy importante, simplemente las rodilleras, coderas y guantes, pero ahorita como nada más iba a comer no traigo nada”, dijo.

Sobre Eje Central, en el mismo carril donde corre el Trolebús de la Línea 1, dirección Tasqueña, decenas de personas, familias y comerciantes avanzan detrás del transporte público en estos vehículos, sin casco ni protección alguna. En algunos casos hasta menores de edad acompañan a los conductores en la bicimoto.

Lee también: Crece uso de motobicis entre comerciantes

En esta misma avenida, a la altura de 16 de Septiembre, automóviles se interponen en la circulación del Trolebús para dar vuelta a la izquierda, lo que genera que las bicimotos se frenen en seco para dejar pasar a los vehículos, por lo que se pone en riesgo la integridad de los conductores.

“Vamos por donde va la ciclovía o los carriles, hay otros carriles que no se permiten por lo mismo de que vas como en alta, pero por aquí, por ejemplo, sí se puede”, señaló Ángel Flores.

Los usuarios de las bicimotos dijeron que los carros, por su parte, tampoco los cuidan mucho. “Les vale gorro, te avientan el carro y no les importa si te pasa algo”, agregó Ángel Flores.