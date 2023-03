Concentran 4 alcaldías reportes de desaparición

Las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza concentran el mayor número de mujeres desaparecidas y no localizadas de la Ciudad de 2018 a la fecha.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde el 5 de diciembre de 2018, y con un corte al 6 de marzo de este 2023, se tiene un registro de mil 333 mujeres ausentes: mil 180 desaparecidas y 153 no localizadas.

Iztapalapa tiene 229 casos, según el registro; Gustavo A. Madero 207, Cuauhtémoc 144 y Venustiano Carranza 98.

Las colonias con más casos de mujeres desaparecidas y no localizadas en Iztapalapa son: Iztlahuacán y Unidad Vicente Guerrero, con cinco casos cada una; además de Chinampac de Juárez, Central de Abasto y Buenavista, en donde se reportan cuatro casos en cada una.

En tanto, en Gustavo A. Madero las zonas con más reportes de mujeres ausentes son Vallejo (16) y Magdalena de las Salinas (seis). En Cuauhtémoc, las colonias en donde más mujeres tienen reporte de desaparición son: Centro (19), Doctores (11), Guerrero (10), Juárez (ocho) y Roma Norte (siete).

Por último, el registro precisa que las colonias con más casos de mujeres ausentes en la Venustiano Carranza son: Peñón de los Baños, 10 de Mayo y 20 de Noviembre, con cuatro casos en cada una.

Sobre las hipótesis de la ausencia, 23 son por no localización involuntaria, siete por no localización voluntaria, en 305 se desconoce y en el resto de los casos no hay hipótesis.

En total, según el registro nacional, del 5 de diciembre de 2018 al 6 de marzo de 2023, se han reportado 3 mil 350 mujeres como desaparecidas, no localizadas y localizadas.

Son 2 mil 17 mujeres las que han sido localizadas: mil 984 con vida y el resto (33) sin vida.

La información que se presenta es recabada e integrada por las autoridades de la Federación y de las entidades federativas mediante las herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) que son el Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Carga Masiva, Web Service y el portal web de reportes de personas desaparecidas y no localizadas https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/.

Se buscó a la Fiscalía General de Justicia capitalina para ver cuántos reportes sobre mujeres desaparecidas tenían, pero no se obtuvo respuesta.

Hace algunos meses, Ulises Lara, el vocero de la institución, comentó que, con base en sus registros, las cifras que aparecen en el RNPDNO no se encuentran correctamente actualizadas y depuradas.

Esto se debe, de acuerdo con el vocero, a que durante las administraciones pasadas no se generaron los procedimientos adecuados para registro y reporte oportuno de personas desaparecidas ni la actualización de su estatus en los registros nacionales.