Con Tarjeta del Bienestar, cometen fraude contra beneficiaria; terceras personas cobraron el dinero

Desde marzo de 2019, la señora Laura recibió su tarjeta de bienestar como parte de un apoyo que recibe su hija por una discapacidad, pero desde aquel año, terceras personas dispusieron del dinero como parte de un fraude, pues la tarjeta no estaba vinculada con la cuenta real.

“Han pasado 2 años y 11 meses y nadie me ha ayudado”, dice con voz desesperada a EL UNIVERSAL. A lo largo de ese tiempo ella estuvo acudiendo al cajero para revisar el saldo de la tarjeta, el cual seguía sin el reflejo de un depósito.

Hace unas semanas acudió con un ejecutivo de banco Banorte, quien le entregó el historial de la tarjeta y se dio cuenta que sí le habían hecho depósitos, pero estos fueron retirados por terceros.

Todo esto ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, por lo que acudió al Ministerio Público de la fiscalía capitalina a denunciar el fraude, pero les solicitaron documentos para poder levantar la denuncia o en todo caso no podrían hacerlo.

Uno de esos documentos fue que la víctima demostrara de qué sucursales sacaron el dinero, que asciende a 28 mil pesos.

“El apoyo es para mi pequeña. Qué pasa. Yo estuve insistiendo vía telefónica para que me depositara, fui presencial al programa bienestar, me decían que no me preocupara, no me han llamado ni visitado (personal del programa).

“Me dicen que me espere, que acudirán a mi casa, yo en un momento pensé que estaban checando y pasó el tiempo, checaba en el cajero y no había dinero. Vuelvo a ir al programa y me dieron unos folios, folios que no le dieron seguimiento”, expresó.

En la sucursal bancaria se le informó a la víctima que los retiros habían comenzado a realizar en cantidades pequeñas en dos sedes distintas por lo que de inmediato le dijeron que se trataba de un fraude.



apr/ACMR