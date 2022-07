Con botones de emergencia en "taxis" de apps, Edomex busca mitigar inseguridad

Con botones de emergencia en el interior de los autos de alquiler de la plataforma Didi, conectados a la central de emergencias C-5 del Estado de México, buscan mantener la seguridad de pasajeros y conductores y evitar asaltos, agresiones y hasta secuestros, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Desde marzo de 2021 los autos de la plataforma Didi cuentan con la conexión al Botón de Emergencia del C5 del Estado de México, informaron autoridades mexiquenses.

Esta conexión que cubre la zona del Área Metropolitana del Estado de México, se concretó mediante un convenio entre la dependencia estatal y la empresa. Gracias a ella, los pasajeros y conductores tienen la posibilidad de hacer uso del Botón de Emergencia de DiDi, el cual está conectado con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), para reportar algún incidente, señalaron fuentes de la SSEM.

“El Estado de México y DiDi tienen una relación muy especial, ya que Toluca fue la primera ciudad donde DiDi lanzó el servicio en México; a partir de ahí también nos une un interés por la seguridad, en ese sentido, también suscribimos un convenio con el Estado de México para activar e integrar el Botón de SOS de la plataforma con el C5 del Estado de México y aplicándose a la totalidad del área metropolitana”, comentó Pablo Lamuraglia, Director de Seguridad de DiDi Hispanoamérica.

El Botón de Emergencia “forma parte de las más de 20 funciones de seguridad con las que cuenta la plataforma, y permite que, al emitir la alerta, se conozcan los datos del viaje, conductor y pasajero, así como el modelo y color del vehículo, para que la autoridad actúe de manera inmediata de ser necesario”, indicaron administradores.

Al emitir una alerta del botón de emergencia del Estado de México “podemos hacer la localización en el menor tiempo posible y atender la emergencia de la cual estemos tratando”, detalló Germán Blanco Hernández, Subdirector de Despacho de Emergencias y Enlace de Comunicación Digital del C5 Edoméx.

“Estamos hablando de 20 mil cámaras, 85 arcos carreteros, los cuales tienen la capacidad de leer las placas de los vehículos; asimismo, se cuenta con 73 mil elementos de policía, los cuales pueden brindar el apoyo necesario en cualquier situación de riesgo”, añadió Germán Blanco.

Pablo Lamuraglia aseguró que, aunque 99.9 por ciento de los viajes en DiDi no reporta ningún incidente, de los que sí se tienen, se ha visto una reducción del 40 por ciento, los cuales pueden ser englobados en situaciones como robo, asalto y agresiones verbales.

El funcionamiento del Botón de Emergencia es simple, además es gratis, no hay ningún tipo de abono, no se cobra absolutamente nada, están ya dentro de la plataforma. Lo que el usuario y el conductor tienen que hacer es deslizar dentro de la plataforma, dentro del panel de seguridad, un dispositivo que se activa y, en ese momento, se comparten los datos con el C5, no es necesario activar una llamada. Eso es una función que lo puede hacer el usuario-conductor, de acuerdo con sus necesidades”, explicó Pablo Lamuraglia.