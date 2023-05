Los delincuentes que buscan extorsionar, utilizan modalidades directas e indirectas. Para identificar, la primera de ellas es cuando sujetos hace presencia física, mientras que la segunda es a través de llamadas.

En ambas, se dicen integrantes de cárteles o grupos delictivos, pero no los son. Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda calma, ganar tiempo, mostrar cooperación, ojo, en caso de que los delincuentes hagan presencia física.

Y si es telefónica, inmediato colgar la llamada.

Para extorsiones directas, la SSC tiene un grupo multidisciplinario de agentes, investigadores de campo, investigadores cibernéticos, expertos jurídicos y psicológico, quienes intervienen en cada uno de los casos.

"Siempre en su mayoría van a ser las telefónica (extorsiones) con infinidad de argumentos, que es una características, si se engancha la víctima, va a permanecer en la llamada 45 minutos hasta una hora. O inclusive les dicen no me cuelgues y salte a depositar a un Oxxo o salte a un cajero automático multifunciones y depositame. Esto es una característica principal.

"Pero en el tema de lo que corresponde a delincuencia organizada, son las menos siempre", enfatizó Alfredo Almora García, director de Manejo de Crisis y Negociación de Secuestro y Extorsión de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

Cómo identificar. En llamadas telefónicas cuando los delincuentes dicen ser de organizaciones criminales, la gente les debe colgar inmediato y ponerse en contacto con la Dirección de Manejo de Crisis y Negociación de Secuestro y Extorsión de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

En caso de ser presencial de delincuentes, las víctimas no deben friccionarse con ellos, tampoco dar un rotundo "no", mostrar voluntad y decir que no estaban preparados para dar una respuesta y que ganen tiempo. Ese tiempo es para acercarse a la SSC y planear la forma de atender el caso.

