La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo despejado a medio nublado, ambiente cálido y baja probabilidad de lluvias para este domingo 28 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se espera que los vientos sean variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Además, la madrugada del lunes 29 de diciembre nuevamente será muy fría en las zonas del sur y poniente de la CDMX, así como ambiente frío en el valle, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas se prevé una temperatura máxima de 22°C durante la tarde y una mínima de 10°C en las primeras horas del día.

Durante esta mañana de domingo, se registra mala calidad del aire debido a la presencia de partículas PM10, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente a grupos vulnerables.

