Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

“Las Fuerzas Armadas, en la democracia, se quedan en cuarteles”: Alexis Goosdeel, director de la Agencia de la UE sobre Drogas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo despejado a medio nublado, ambiente cálido y baja probabilidad de lluvias para este domingo 28 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se espera que los vientos sean variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Además, la madrugada del lunes 29 de diciembre nuevamente será muy fría en las zonas del sur y poniente de la CDMX, así como ambiente frío en el valle, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas se prevé una temperatura máxima de 22°C durante la tarde y una mínima de 10°C en las primeras horas del día.

Durante esta mañana de domingo, se registra mala calidad del aire debido a la presencia de partículas PM10, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente a grupos vulnerables.

