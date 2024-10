“Hay que ir a ver los problemas. Estos seis años son años que no vamos a descansar, que vamos a gobernar desde muy temprano y hasta muy noche, sirviendo al pueblo”, enfatizó Brugada.

Desde la colonia San Miguel Teototongo, de la alcaldía Izatapalapa, Brugada recordó que hace décadas inició en esa zona enclavada en la sierra de Santa Catarina, su activismo político y lucha social, a través de la gestión de servicios públicos y el impulso de acciones en beneficio de los colonos, que posteriormente replicó al frente del gobierno de esa demarcación, que representa la cuarta parte de la capital.

“No porque hayamos desarrollado una experiencia aquí en las zonas populares, significa que no tenemos la capacidad de gobernar la ciudad completa. Hemos gobernado la cuarta parte de la Ciudad de México y van a ver que toda la otra zona de la ciudad va a estar encantada con el trabajo que vamos a hacer”, expresó.

Para lograr ese propósito, la mandataria confió en que su gabinete será un equipo sensible, que se ponga en los zapatos de la ciudadanía que acuda a solicitar su apoyo, y los atenderá sin que haya burocracia. “Doy por sentado, que no tenemos a ningún corrupto en nuestras propuestas, porque justamente contra ello estamos”.

Va Brugada por hacer nuevas centralidades en las periferias de la CDMX. Foto: Luis Camacho

Un día después de asumir el cargo, la jefa de Gobierno encabezó un acto público para despedirse de los colonos de San Miguel Teotongo, quienes la acompañaron desde que salió de su domicilio en esa zona, ubicado en la calle Altamirano.

En compañía de la consejera Jurídica del Gobierno federal, Ernestina Godoy, y de integrantes de su gabinete, Brugada camino sobre Altamirano y la avenida Unión de Colonos, donde sus vecinos formaron un valla humana, para expresarle su apoyo en el encargo que desempeñará al frente de la administración capitalina.

“Ahora me toca, gracias a ustedes y al pueblo de Iztapalapa, jugar otro rol en la ciudad: la jefatura de Gobierno, pero me llevo aquí toda esa experiencia de lucha y me comprometo con ustedes a gobernar bien esta ciudad”, insistió.





