Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, planteó repensar una nueva forma de construir y habitar la Ciudad de México, e hizo una reflexión para acabar con la idea de una “ciudad fragmentada”, dividida en periferias y zona céntrica.

Al participar en la conferencia inaugural ‘Reparar la ciudad, vivienda y espacio público’ del Festival de arquitectura “Mextrópoli 2024”, afirmó que este foro da pie a resignificar las periferias de la Ciudad de México para que dejen de significar abandono y desigualdad, además, se pronunció por derribar “muros invisibles” que existen entre los pueblos originarios y la “amenazante urbanización”.

“Hoy reivindico la periferia desde este nuevo gobierno que vamos a tener y la reivindico porque esos muros invisibles que tenemos que derribar, no sólo es entre clases sociales esos muros invisibles es entre los pueblos originarios y la amenazante urbanización que va a acabando con los valores y tradición; porque esos muros invisibles también nos hablan de las divisiones que hacemos”, dijo.

Asimismo, consideró importante repensar las decisiones públicas que se tuvieron en un momento y que han llevado a ver a la Ciudad de México como “una ciudad con graves problemas de falta de planeación y que afectan a las comunidades más vulnerables”.

“Nos da pie este foro para pensar y repensar que en esta ciudad tenemos que resignificar las periferias y que ‘periferia’ no puede ser sinónimo de abandono, desigualdad y a una situación en la que la población tenga que sufrir los resultados de decisiones muy importantes, ¿Cuánta población sufre dos horas de transporte desde su trabajo?”, afirmó.

Brugada Molina advirtió que hay ciudadanos que se enfrentan a los “muros invisibles” en los que la periferia no tiene servicios públicos suficientes, como agua de manera pareja, carecen de espacios públicos para el desarrollo familiar o carecen de espacios para la educación.

“Esos muros invisibles son justamente lo que queremos combatir, fue lo que hicimos cuando gobernamos Iztapalapa”, señaló.

Puntualizó que ante estas desigualdades se debe repensar y rediseñar la Ciudad de México de otra manera.

“Ya no podemos hablar de la ciudad de México porque ya no se vive con ciudad de México exclusivamente si no se vive de manera metropolitana. Y la generación de nuevas centralidades en esta gran zona del Valle de México, nos tiene que llevar a repensar todo. Es decir, ya no podemos gobernar sólo desde la estructura tradicional que tenemos”, precisó.

jf/cr