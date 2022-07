Cierre de L2 de Cablebús sorprende a usuarios

La suspensión provisional del servicio en la Línea 2 del Cablebús, en el tramo de Xalpa a Santa Marta Acatitla, debido a una revisión anual de rutina, sorprendió a varios usuarios que afirmaron que se les olvidó este cierre o se quejaron por la falta de información y señalización en las estaciones.

José Carmen Vega precisó que ya sabía de estos trabajos de mantenimiento, pero no sabía a detalle el día en que empezarían, por lo que este cierre parcial lo tomó por sorpresa.

“Ya habían avisado que tenían una fecha para hacerlo, pero yo no tenía exactamente el día y me sorprendió. Yo vengo de Polanco a Constitución de 1917, tomé el Cablebús y ya nada más hasta Xalpa y ya no supe nada porque vi que estaba parado”, contó a EL UNIVERSAL.

Auguró que deberá salir media hora antes para poder llegar a su trabajo, pues esta ruta la utiliza a diario. Sin embargo, destacó que la revisión es muy necesaria y benéfica para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar accidentes como en la Línea 12 del Metro.

A su vez, Alberto Pérez se quejó por la falta de señalización y avisos de este cierre parcial, pues tomó el transporte en la estación Constitución de 1917, donde no se les advierte a los usuarios sobre este mantenimiento.

“No hay nadie que nos oriente, hay chavos con sus megáfonos, pero no los usan. Hoy [ayer] deberían usarlos para afinar todos esos detalles para mañana [hoy] que habrá más gente, parece que se llevaron todos a la Línea 1 del Metro y no dejaron a nadie”, dijo.

Durante un recorrido por las estaciones abiertas de la Línea 2, se pudo comprobar que en la estación Constitución de 1917 no hay ninguna advertencia sobre el cierre parcial. Algunas personas se sorprendieron cuando terminó el recorrido en la estación Xalpa y de ahí tenían que tomar un camión de la RTP para completar el viaje hasta Santa Marta.

El traslado en camión es relativamente corto, pero aunque era domingo había tránsito vehicular, por lo que algunos usuarios comentaron que desde este lunes será peor, por lo que deberán salir, mínimo, con 30 minutos de anticipación.

En sentido opuesto, es decir de Santa Marta a Constitución de 1917, sí se observan más señalamientos y avisos para que la gente pueda tomar los RTP y bajar en la estación que desee. Este servicio, en ambos sentidos, es gratuito, por lo que se le pide a los usuarios no hacer un pago doble.

Durante el recorrido, llamó la atención que además de autobuses de la RTP, unidades de transporte escolar también brindaban el servicio gratuito; sin embargo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) aclaró que estas unidades forman parte de la propia RTP, por lo que se descarta que falten unidades para apoyar a los usuarios del Cablebús.

Los trabajos son necesarios

Rodrigo se encontraba en la estación Santa Marta esperando el camión de la RTP hacia Xalpa, y ahí comentó que es importante esta revisión para garantizar la seguridad de los usuarios que a diario utilizan el Cablebús.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) recordó que desde ayer y hasta el sábado 23 de julio el tramo de Xalpa a Santa Marta suspenderá su servicio como parte del mantenimiento anual programado. El tramo Constitución de 1917 a Xalpa permanecerá abierto al público, hasta su cierre, del 24 al 31 de julio.