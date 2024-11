La plaza Izazaga 89 fue cerrada aproximadamente a las 12 de la mañana e este sábado y los trabajadores de las tiendas se encuentran sacando todo el producto y llevándolo a distintos almacenes de emergencia.

En la calle Nezahualcóyotl, trasera a la plaza, miles de trabajadores entraban y salían del lugar con carretillas y grandes cajas llenas de productos de origen chino para sacarlas en masa y llevarlas a otros lugares.

En la entrada principal de la plaza hay guardias de seguridad que avisan a las personas que buscaban entrar a comprar, que actualmente ésta se encuentra cerrada.

En las puertas de la Plaza se observan carteles que anuncian que el lugar se encuentra cerrado temporalmente. (Foto: Jorge Alejandro Medellín/ EL UNIVERSAL)

“La plaza está cerrada. No pregunten por qué, no sabemos. Sigan avanzando”, exclamaban las personas a la entrada con altavoces. Varias personas tenían la intención de comprar en ese inmueble, pero no pudieron hacerlo.

Momentos después, en las puertas de entrada a la plaza Izazaga 89 fueron colocados carteles que informan el cierre "temporal".

"Les informamos que por instrucciones de los propietarios del edificio la plaza permanecerá cerrada hasta nuevo aviso", dicen los carteles mientras citas de personas que tenían la intención de acudir a la plaza a comprar miran curiosos los anuncios antes de retirarse decepcionados.

"Les informamos que por instrucciones de los propietarios del edificio la plaza permanecerá cerrada hasta nuevo aviso", señala uno de los letreros colocados en la entrada. (Foto: Jorge Alejandro Medellín/ EL UNIVERSAL)

Los trabajadores indicaron que la plaza en un principio sí abrió, pero aproximadamente a las 12 del día tuvieron que dejar de vender y comenzar a sacar todo el producto.

“Sí habíamos abierto, pero de la nada nos dijeron que se iba a clausurar la plaza y que sacáramos todos los productos. Ahorita no sabemos a dónde lo vamos a llevar, pero sí nos dijeron que ya la plaza se iba a clausurar definitivamente”, dijo una de las trabajadoras.

Arriban elementos de seguridad

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se apersonaron a la calle Nezahualcóyotl cerca de una hora después de que los comerciantes comenzaran a sacar en masa los productos de la plaza Izazaga 89.

De momento han llegado media docena de elementos en dos unidades de la policía capitalina.

Los comerciantes siguen sacando en cantidades industriales miles de cajas llenas de productos de origen chino para llevarlas a distintos almacenes industriales donde resguardarán el producto.

