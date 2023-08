Dos coches colisionaron en anillo Periférico a la altura de Fernando Alencastre, dejando a uno de ellos sobre el camellón, un hombre de 80 años iba a bordo y resultó ileso.

"La chica se cruzó sin ver que yo venía y nos dimos fuerte, ella terminó abajo, pero yo di el volantazo y me subí a la banqueta, si no lo hago seguro nos matamos (...) Lo primero que hay que hacer es evitar una muerte, lo demás se puede arreglar de cualquier manera y gracias a dios mi patrón está bien" explicó Fernando, chófer de la camioneta Jeep donde viajaba el mayor de edad.

Ana, la conductora del Ibiza que impactó con la camioneta describió que en un primer momento sintió pánico, pero logró mantener la calma después:

"Estuvo fuerte pero ese volante zona que dio el señor si nos salvó. Hace un montón que no chocaba y mi primera reacción fue llorar y su reacción fue de mucho enojo pero luego se nos pasó el susto y no pasó a mayores, me preocupaba mucho el señor que ya se ve mayor pero no pasó a mayores" explicó Ana.

Javier, un testigo que vio el incidente explicó que en un primer momento, pensó que la camioneta iba a volcarse o terminar chocando contra un árbol: "escuché el golpe y luego luego volteé y vi a la camioneta subiéndose a la banqueta y pensé o se da contra un árbol o se da la vuelta pero afortunadamente alcanzó a frenar pero sí se vio feo".