Cetram Chapultepec, ¿en el limbo?

La Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Lajous, nos comentan, busca un acuerdo con la empresa que tiene la concesión del Centro de Transferencia Modal de Chapultepec para definir qué proyecto se hará en ese lugar, pues si bien tiene un permiso otorgado desde la administración pasada para construir una torre e incluso un hotel, las autoridades no quieren una obra de tales dimensiones. Incluso nos dicen que, aunque ha habido propuestas para edificar un desarrollo inmobiliario de menor tamaño, las diversas dependencias locales no han aceptado por el impacto que pueda tener en la zona. Así que la renovación al 100% del Cetram Chapultepec está en el limbo —porque sí sigue funcionando—, pero el propio secretario de Obras, Jesús Esteva, dijo que no podían intervenir del todo por la concesión.

Destapes y más destapes en BJ

Nos cuentan que el informe del panista Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, no sólo fue para reiterar que tiene la intención de buscar un “futuro chilango” en clara referencia a su aspiración para ser el abanderado de la alianza para 2024 en la Ciudad de México. También fue la oportunidad para destapar al diputado federal del PAN, Luis Mendoza, para retener la demarcación cuando Taboada concluya. Nos hacen notar que, en el discurso, don Santiago dijo que estaba seguro de que Mendoza, quien también es parte del primer círculo del grupo político que encabeza Jorge Romero, el líder más fuerte del blanquiazul en la capital, seguiría con el trabajo que se ha hecho. Así o más claro.

Buscan terreno para basura en Chimalhuacán

Nos dicen que el ayuntamiento de Chimalhuacán busca un terreno para crear otro sitio para el confinamiento de la basura que se genera diariamente en ese municipio mexiquense, pues el que tenían se incendió hace unos meses. La alcaldesa morenista, Xóchitl Flores, reconoce que la tarea es difícil porque el gobierno local no dispone de un predio propio para ese fin, por lo que tendrá que negociar con ejidatarios para adquirir uno y construir un nuevo sitio para depositar los residuos domésticos. Por lo pronto, el ayuntamiento ha tenido que erogar recursos que no tenía contemplados para el traslado de los desechos a un relleno sanitario privado. La pregunta es ¿cuándo tendrían el nuevo espacio para llevar su basura?