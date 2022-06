Cero influyentismo en el caso de Yrma Lydya

Le platicamos que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Ernestina Godoy, aseguró que en el caso del feminicidio de la cantante Yrma Lydya no se permitirá que haya influyentismo para la resolución del caso, donde el imputado es el esposo de la víctima, el abogado Jesús Hernández Alcocer. Ahora, nos dicen, el Ministerio Público trabaja para allegarse de las pruebas y presentarlas ante el juez este próximo jueves, pues del otro lado la defensa del hombre está alegando que don Jesús no disparó arma alguna. Doña Ernestina insistió en que no se va a permitir que haya impunidad. Eso se espera en este expedient, que se ha hecho viral y mediático.

Ya tiene fecha el Trolebús Elevado

Pues nos dicen que el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva Medina, en una reunión que tuvo con diputados locales el viernes pasado, les dio una fecha para la inauguración del Trolebús Elevado, que se edifica sobre avenida Ermita Iztapalapa. Será el mes de agosto cuando se tenga lista la obra, que el mismo secretario reconoció ha tenido dificultades, sobre todo en el tramo donde deben montar columnas y trabes en la zona cercana a la estación del Metro Constitución de 1917, porque tienen sólo unas horas para realizar los trabajos, principalmente cuando no hay servicio. Sin embargo, indica que está muy avanzada la obra. Veremos si se cumple la fecha porque el plan sí ha presentado atrasos, según los contratos.

Crecen diferencias en Neza

Nos dicen que en Neza crecen con intensidad las diferencias entre el alcalde morenista Adolfo Cerqueda y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, y eso que aún no inicia formalmente el proceso electoral para la renovación de la gubernatura en el Edomex. La policía local detuvo a unos brigadistas de MC que colocaban propaganda, lo que provocó un nuevo enfrentamiento verbal entre los dos examigos, quienes se descalificaron mutuamente. La pregunta que se hacen en Neza es si las confrontaciones cesarán o continuarán, sobre todo en unos meses más cuando comenzará la campaña para elegir al próximo gobernador mexiquense, en la que los dos tendrán una participación activa.