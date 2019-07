Venustiano Carranza invertirá 200 mdp para su propio C4

[email protected]

El alcalde de Venustiano Carranza, Julio Cesar Moreno, aseguró que una de sus principales estrategias es la recuperación de espacios públicos y hasta el momento se han recuperado al menos 40 parques y plazas, que serán rehabilitados para el beneficio de los vecinos; sin embargo, se busca más espacios.

“Nuestro interés es seguir bajando la incidencia delictiva, pero llevando cultura a toda a la alcaldía, vamos a mejorar el nivel de todos los jóvenes y niños y eso es con más espacios públicos”, comentó.

Consideró que esta es una de las medidas de prevención que ha logrado la disminución en la incidencia delictiva en los últimos meses en las colonias más peligrosas como la Morelos, Penitenciaria, la Merced, Pantitlán.

“Hemos bajado la incidencia gracias a los trabajos de prevención al delito, somos de las únicas alcaldías que invierten más de 200 millones de pesos en la prevención del delito, principalmente en su policía ciudadana”, dijo.

Destacó que su proyecto más ambicioso y el que en poco tiempo verá la luz, es el de la creación de su propio C4, en el que se invertirán 200 millones de pesos, pero la instalación de 400 cámaras propias que servirán para mejorar la seguridad de la alcaldía y prevenir el delito en todas la colonias.

“Tenemos acciones que se han visto reflejadas en las estadísticas, pero seguiremos trabajando en la seguridad de la gente”, recalcó.

Al cuestionarle sobre las fallas de lo que lleva de su administración, comentó que no se trata ni de él ni de su equipo, sino del Congreso de la Ciudad de México que no ha sacado las leyes secundarias de la Constitución local, por lo que no se le han dado las facultades establecidas a la alcaldía y se le sigue tratando como delegaciones, por lo que hizo un exhorto a acelerar el paso y no dejar a un lado lo ya establecido en la Constitución.