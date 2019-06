Luego de que vecinos de la colonia Cultura Maya en Tlalpan denunciaran robos a transeúnte, de vehículos y balaceras, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que desconocía la situación de violencia que viven los habitantes del Ajusco Medio.

Esta noche se llevó a cabo la segunda Comisión Vecinal de Seguridad Ciudadana en la colonia Cultura Maya, aledaña a la zona de Lomas de Padierna, donde falleció un bebé durante una balacera la semana anterior.

Patricia Rodríguez, vecina de la colonia dijo que la zona es un peligro para los propios habitantes.

"Algo está sucediendo, antes no era así, ¿por qué ha crecido la delincuencia?. El 22 de mayo se robaron el coche de mi hijo pero el Ministerio Público estaba cerrado, no había nadie, tenía candados. ¿Qué sucede?, ¿con quién nos quejamos?".

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, escuchó cerca de 15 testimonios de personas, cuyo clamor era incrementar la seguridad. Dijo que en el Gabinete de Seguridad recibe números que indican la disminución de delitos, sin embargo, no coinciden con lo que denuncia la gente.

"Lo que me doy cuenta con todo lo que ustedes hablan es que en realidad han aumentado los delitos. Que no aumentan los números porque a veces no aceptan la denuncia en el Ministerio Público".

En posterior entrevista, Sheinbaum Pardo dijo: "No sabía que la situación estaba tan insegura en esta zona del Ajusco medio en la parte alta. Me da gusto venir y escuchar a la ciudadanía, y hacer los ajustes que se tengan que hacer para que haya más policías y más patrullas".

Indicó que sus integrantes del Gabinete de Seguridad, en específico, el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta, deben acudir a las comisiones de seguridad ciudadanas.

"Hay un compromiso del gabinete de seguridad de sacar la ciudad adelante y todos tienen que venir. Él (Jesús Orta) irá a comisiones de seguridad ciudadana".

Critican actuar de la alcaldesa

Durante la asamblea, los vecinos aprovecharon para criticar la actuación de la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, pues acusaron que la ausencia de las autoridades ha propiciado el incremento de la inseguridad en la zona.

"No me importa si gana mucho o poco, lo que gana que lo desquite estando aquí con los ciudadanos, escuchándonos y dándonos solución. Lo principal es que nuestra alcaldesa se ponga a trabar", dijo José Islas.