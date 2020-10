Reactivan operativos en Centro Histórico para inhibir extorsiones y robos

Ante las extorsiones que reciben comerciantes en el primer cuadro de la Ciudad, y el incremento de robos a transeúnte y negocios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reactivará los operativos para inhibir estos delitos, luego de que se suspendieran por la emergencia sanitaria por Covid-19, dijo la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que basado en los reportes que recibe la Autoridad del Centro en las mesas de diálogo con la Secretaría de Seguridad y la fiscalía capitalina, y de acuerdo con el número de llamadas al 911, los índices delictivos en esa zona “están por debajo a como los teníamos antes”.

A pesar de eso, reconoció que siguen presentándose casos por intento de extorsión a comerciantes, los cuales en 95% no se llegan a concretar, además han visto el incremento en el número de robos a negocios, sin que este delito esté disparado.

“La incidencia delictiva está muy por debajo, pero como ya hay más actividad, el robo a transeúnte está empezando a incrementarse, no a dispararse, y ahora hay zonas en el Centro Histórico que están muy solas, y [los delincuentes] aprovechan para entrar a los negocios, por lo que vamos a empezar a reforzar con presencia de los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, destacó Ludlow.

Aseguró que el Centro Histórico se ha vuelto más propenso a los hurtos de negocios, debido a que muy pocas personas viven en la zona, lo que genera que al cierre de las actividades comerciales las calles se queden solas.

En cuanto al delito de extorsión, la coordinadora general aseguró que no tienen registros de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como lo han referido comerciantes del perímetro B.

“No tenemos datos, a mí nunca me ha llegado [reportes], tenemos una relación muy estrecha con comerciantes y a mí nunca me han dicho de esta situación, no tengo datos. De las extorsiones, el Consejo Ciudadano nos apoya con ese tema, en este mes registraron una disminución, no está muy por debajo, que previo a la pandemia”, manifestó Dunia Ludlow.

Esta casa editorial ha dado a conocer las versiones de comerciantes quienes aseguran la presencia de este grupo criminal, además, se han difundido videos de presuntos integrantes en donde señalan que harán una limpia en colonias como el Centro Histórico, Morelos, Buenos Aires, Obrera, Guerrero, Doctores y Tránsito.

Al ser consultada sobre el comercio informal, quienes se han apoderado de calles para regentear más puestos ambulantes, comentó que los líderes deberían ser conscientes de la situación que se vive en la Ciudad derivado de la contingencia sanitaria, y evitar aglomeraciones.

Manifestaciones



Dunia Ludlow comentó que el Centro Histórico ha registrado altas congregaciones de personas derivado de manifestaciones y plantones, desde la llegada a Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que hay mayor flujo de personas en las calles del Centro, muy pocas acuden para realizar compras a los comercios, además de que muchos están evitando acudir al primer cuadro de la Ciudad para evitar contagios de coronavirus.