Ante la entrada en vigor el 1 de enero de la prohibición del uso de bolsas de plástico de un solo uso, el Gobierno de la Ciudad de México informó que habrá por lo menos 15 días de difusión en el comercio, tanto formal como informal, para que acate la disposición antes de aplicar sanciones.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que, como siempre, el objetivo de su gobierno "es educar antes de empezar a sancionar".

Expuso que la secretaría del Medio Ambiente local lleva a cabo difusión y orientación para dejar de usar bolsas de plástico de un solo uso en el comercio, para ello aún hay 15 días "y después empezarían en todo caso las sanciones”, porque la idea es que también llegue al comercio informal.

Entrevistada luego de la inauguración del Centro de Comando y Control de la Central de Abasto (C2-Ceda), aclaró que "no es periodo de gracia, pero no están trabajando al máximo inspectores de la Secretaría, verificadores, el objetivo es difundir todavía más hasta que finalmente puedan empezar las multas".

"La mayoría de las tiendas de autoservicio grandes el día de ayer (miércoles) ya iniciaron con este proceso, quizá son tiendas más pequeñas y se va a ir impulsando ese cambio, como siempre nuestro objetivo es educar antes de empezar a sancionar", sostuvo.

Anuncian sanciones

En días anteriores, la secretaria de Medio Ambiente local, Marina Robles, dijo que las sanciones para las empresas que venda o distribuyan estos productos será de los 42 mil a 170 mil pesos, aunque precisó que el “corazón de la prohibición” es para concientizar a los ciudadanos.

En conferencia de prensa, en donde dio a conocer los materiales video gráficos que ya están circulando como parte de la campaña para informar a los capitalinas sobre esta prohibición, la titular de la Sedema dijo que el reglamento con las sanciones por uso, serán dadas a conocer en enero próximo.

Aunque, precisó que estas no serán para la gente que use las bolsas, sino para las empresas que comercialicen, distribuyan o entreguen estos materiales no degradables.

Comentó que la comercialización, distribución o entrega de bolsas de plásticos, vasos, popotes o platos, entre otros, podrá darse únicamente de materiales compostables, es decir, aquellos que sí se degradan sin dejar residuos tóxicos visibles.

Y es que en la Ciudad de México, dijo, se usan más de mil 689 millones de bolsas de plástico de un sólo uso. Por familia, al año, se desechan 650 bolsas por 2.5 millones de familias.

Además comentó que existirán excepciones de uso para alimentos perecederos que sean adquiridos en tiendas o misceláneas.

Esto, luego de que explicara que aún no existe una norma de salubridad que recomiende otro tipo de materiales para proteger alimentos perecederos, sin embargo, recomendó a los ciudadanos, “tengan voluntad” para utilizar recipientes que pueda llevar al momento de comprar estos productos.

***Con información de Kevin Ruiz