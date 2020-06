PRD CDMX denuncia por presunta coacción del voto a secretario particular de Sheinbaum

Por presuntos actos de anticipación de campaña, uso de programas sociales y coacción del voto, el PRD capitalino denunció ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario particular de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Luego de la difusión de videos, donde se observa a este funcionario en la entrega de despensas, acompañado de las diputadas locales de Morena: Gabriela Osorio y Guadalupe Chávez, el día 8 del presente mes, el mismo instituto político presentó una queja ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina.



En la denuncia, los perredistas exigen al IECM le imponga una multa de 430 mil pesos, correspondientes a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), contra el funcionario.



Además, deberá abstenerse de realizar y participar en actividades propagandísticas en su beneficio, a través de recursos públicos, sea de manera personal, vía electrónica o digital y por otro medio, mientras la autoridad electoral investiga los hechos.



Acompañados por el representante del PRD capitalino ante el IECM, Roberto López Suárez, los dirigentes del sol azteca calificaron como “insulto para la ciudadanía” este tipo actos por parte de funcionarios de Sheinbaum Pardo.



“Es una vergüenza, como pretenden disfrazar de acciones sociales un tema eminentemente electoral y de promoción personal de imagen, aprovechándose de la necesidad que padece la población en este momento de crisis”, acusaron los perredistas.



Añadieron que el comportamiento de Ulloa Pérez y las diputadas locales que lo acompañaban, “muestran la desesperación de su partido porque saben que van en picada. Qué casualidad que haya sido el secretario de Sheinbaum, quien encabezó la entrega de despensas a los habitantes de Tlalpan, donde justamente gobernó su patrona”.



En su escrito de demanda, los perredistas asentaron que “esta acción, evidencia que ya comenzó la campaña de Morena, con el visto bueno de su jefa. Ya sabemos quién será el candidato de su alcaldía, pero con el uso de recursos públicos, lo que además de ser un delito ocasiona una contienda inequitativa”, dijeron.



De igual forma, lamentaron que a pesar de que la jefa de Gobierno, “se llena la boca al decir que combate la corrupción, y que no utilizará el cargo para beneficio electoral, la realidad es que en los hechos demuestran otra cosa”, denunciaron.



Advirtieron que si no es sancionada la conducta del funcionario, “prevalecerá la impunidad como sinónimo de corrupción. Aunque la realidad es que no es el primer funcionario que realiza esa conducta, sino también diputados como fue el caso de quienes lo acompañaban”, destacaron los perredistas sin establecer por qué no las incluyeron en la demanda.



Esta demanda se suma a otra que la semana pasada presentó la dirigente perredista ante la Secretaría de la Contraloría por desvío de recursos públicos, abuso de funciones y peculado, luego de que el pasado uno de junio, el funcionario difundió por las redes sociales la entrega de despensas en el pueblo de San Miguel Ajusco en la alcaldía Tlalpan.

lr/hm