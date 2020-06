PRD acusa a Morena de tener secuestrados los trabajos legislativos

El coordinador y vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño Ambriz, respectivamente, exigieron a Morena hablar con la verdad, “y deje de engañar y lanzar culpas, cuando son ellos los que tienen secuestrados los trabajos legislativos”, denunciaron.

Entrevistados por separado, Lobo Román sostuvo que “Morena no representa a los ciudadanos que votaron por ellos, sino a la Jefatura de Gobierno. Claro que no quieren que se realicen las sesiones de la Comisión Permanente, porque ahora la gente observa lo que hacen, aprueban o rechazan. Ahí no pueden engañar como es su costumbre”, comentó.

Lamentablemente, insistió, a los diputados de este grupo parlamentario, “más les interesa quedar bien con la jefa de Gobierno, que responder a las capitalinos en esta pandemia, que ha afectados a todos los grupos sociales y a los que ahora perjudican más, al oponerse a todo tipo de ayuda propuesta desde el Congreso local”.

Explicó que hace unos días quedó demostrada la verdadera intención de Morena, pues la Permanente del pasado miércoles 10 de junio no se realizó, porque no aceptaron que en el extraordinario fueran incluidos otros temas, además de las dos leyes –la de Austeridad y la de Reconstrucción--, que tanto le interesaban a la Jefatura de Gobierno.

“Como la mayoría nos opusimos a eso, abandonaron la Conferencia con lo que, en automático, quedaba anulada la sesión de la Permanente. Luego, el siguiente jueves 11 convocaron a la Permanente, sin la presencia de la oposición, donde sólo Morena y una parte del PT, PES y PVEM, avalaron el extraordinario, donde finalmente le cumplieron el capricho a la jefa del Ejecutivo”, denunció.

Esto mismo ocurrió este martes durante la Conferencia, informó Gaviño Ambriz, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, “mañosamente a las 12:00 horas que convocó a reunión, nos dijo que no podía conectarse, por lo que nos pidió reunirnos de nueva cuenta a las 17:00 horas, con la esperanza de reparar los problemas técnicos”, reveló.

Sin embargo, cuando llegó la hora de la nueva cita, “ahora fueron los de Morena y aliados los que argumentaron que no podían conectarse, motivo por el que no había quorum. Por ello, no fue posible aprobar la orden del día de la Permanente, por lo que no pudo realizarse ésta este miércoles”, dijo.

“Aunque la realidad es que Morena no quiere que la gente vea como rechaza la conformación de la Comisión Especial para conocer lo que el Gobierno ha hecho en esta pandemia. No quieren que los ciudadanos conozcan las posibles malos manejos en estos difíciles días. Y así como ocurrió con la Ley de Austeridad, tampoco quieren que el Congreso local exija información por lo del Covid-19”, señaló.

Ambos perredistas coincidieron que “lamentablemente es la primera vez, desde la Asamblea de Representantes, luego Asamblea Legislativa y ahora Congreso local, que son suspendidas dos sesiones de la Comisión Permanente.

“Es evidente que Morena y aliados no quieren que la gente vea la forma de comportarse por los que votaron. Esa es la realidad. Responden a los mandamientos de la Jefatura de Gobierno, no como representantes populares”, reiteraron.

maot/rcr