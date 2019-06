Entran a habitación y encuentran a su madre asesinada a golpes

Doña Edith fue asesinada a golpes la madrugada del martes en su casa de Tláhuac. La mujer, de 59 años, se dedicaba a la venta de ropa en el tianguis de Las Torres, en la alcaldía de Iztapalapa.

Ayer al mediodía, su hijo Roberto llegó al domicilio en el que vivía con su madre y su hermana, ubicado en calle La Cenicienta, de la colonia Miguel Hidalgo.

Según dijo, no pasó la noche en el lugar porque se quedó a dormir en la casa de su pareja. Lo primero que hizo fue buscar a su hermana para preguntarle si su madre había salido del domicilio, como hacía todos los martes, para comprar mercancía que luego revende en un mercado sobre ruedas.

Su hermana María le respondió que no sabía de ella, que por la noche escuchó ruido, pero no la buscó. Juntos fueron hasta la recámara de la mujer. Tocaron varias veces la puerta y al no obtener respuesta decidieron entrar a la habitación.

Sobre la cama estaba el cuerpo de su madre cubierto hasta la cintura con una sábana. Al ver su rostro ensangrentado la llamaron por su nombre, pero no respondió, por lo que de inmediato avisaron a la policía.

Cuando los agentes llegaron al sitio vieron que la víctima fue golpeada en el rostro y el tórax. A sus pies, había una almohada llena de sangre que se sospecha, el asesino utilizó para taparle la cara y evitar que gritara.

Los hijos de la víctima aseguraron que Edith sostenía una relación con un hombre menor que ella, de nombre Jorge, quien presuntamente la violentaba. Mencionaron que ellos se comunicaron con él por teléfono para preguntarle si sabía lo que le sucedió a su mamá, sin embargo, aseguró que la última vez que tuvo contacto con Edith fue la mañana del lunes.

Serán las investigaciones las que determinen quién y por qué asesinó a la mujer.