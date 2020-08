En riesgo de perder su empleo, más de mil trabajadores del Congreso de la CDMX

El PAN del Congreso local acompañó la solicitud del diputado de Morena, Efraín Morales Sánchez, para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un informe sobre la situación de los mil 125 empleados de honorarios del Congreso, tras el recorte de 400 millones de pesos.

Como lo adelantó EL UNIVERSAL el pasado 21 de julio, dichos empleados están en riesgo de ser despedidos, debido a que no habrá dinero para pagarles la segunda quincena de octubre próximo. Aunque parece que la situación se adelantó, por lo que a partir de esta quincena comenzará la exclusión de este personal.

La panista Gabriel Salido Magos argumentó que la fuerza laboral del Legislativo, “no tiene certeza ni seguridad de empleo, ya que al restarle dinero al Presupuesto, pone en peligro la estabilidad de los trabajadores. Y no es posible que todos ignoremos la situación. No se trata de partidos o ideología, sino de humanidad”, espetó sin lograr inmutar a los morenistas.

“Nada sabemos del destino de esos 400 millones de pesos que regaló el Congreso. Pero sí sabemos que, misteriosamente, los contratos que firmaban nuestro personal bajo el régimen de honorarios, cambiaron su vigencia de seis meses, para convertirse en renovaciones mensuales”, dijo.

De acuerdo a la diputada y el promovente, el Congreso local ha abusado de la figura de la contratación por honorarios, lo que se ha traducido en que el personal no cuenta con las prestaciones sociales mínimas que exige la ley.

“No puede ser que en estos tiempos tan complicados para la economía, los empleos y la sociedad, este Congreso no sea capaz de garantizar la estabilidad laboral de quienes mueven a este órgano legislativo”, sostuvo, pero no logró mover nada en los diputados de Morena y sus aliados.

Comentó que de forma reiterada han buscado que las familias capitalinas tengan garantizados sus ingresos y puedan satisfacer sus necesidades básicas, pero han ignorado la situación de los trabajadores de honorarios del propio Congreso.

“Como oposición, evidentemente somos sensibles a la situación que actualmente vive el sector Salud. Y, claro, estamos conscientes que las condiciones no son las óptimas. Pero esto no se soluciona con una ‘donación desinteresada’. Hay que hacer las cosas bien. No podemos estar haciendo huecos para tapar otros”, destacó Salido Magos.

Sin embargo, al momento de la votación, la propuesta de Morales Sánchez, a través de Salidos Magos, los nueve votos de Morena, PT, PES y PEVEM, fueron suficientes para que no se aprobara el punto de acuerdo, aun cuando la oposición logró que la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada de Morena, Isabea Rosales Herrera, los apoyara.

Incluso, la morenista aprovechó para denunciar que “voto en favor de la propuesta porque algunos diputados abusaron, al tener entre esos trabajadores a sus familiares. Esa es la verdad y todos lo sabemos”, afirmó lo que incomodó más de uno de los asistentes a la sesión virtual.

Por ello, esos trabajadores de honorarios –entre los que están los propios asesores de Morena, PT, PES y PVEM--, exigen a los legisladores les den una explicación, ya que sus contratos que eran semestrales, a partir de este julio ya son mensuales.

“Es decir, en cualquier momento nos dirán que ya no tenemos trabajo, cuando nos aseguraron que la donación no afectaría. Nos mintieron. Y ahora con los nuevos contratos, estamos en el filo de la navaja, porque ya no estamos seguros”, denunciaron.

Lamentaron que mientras a los diputados “no les redujeron un peso de sus salarios y, mucho menos, sus prerrogativas”, a ellos desde marzo comenzaron a ser afectados, “como si nosotros hubiéramos asumido el compromiso de donar esos 400 millones, cuando ni siquiera nos pidieron opinión”, señalaron.

Recordaron que inicialmente les redujeron los vales que mensualmente percibían y que eran parte de los beneficios laborales, con lo cual los 223 mandos medios, 47 mandos superiores y 95 técnicos operativos de confianza (TOC), con lo que el Congreso local ahorró alrededor de 9.8 millones de pesos.

Aseguraron que todo este problema, es debido justamente por el familiar de una diputada de Morena, quien cometió errores de cálculo para realizar los recortes correspondientes y lograr reunir los 400 millones de pesos, que el Congreso donó al Gobierno capitalino, en su lucha contra el Covid-19.

