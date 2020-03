El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, invitó a realizar el menor número de viajes posibles y quedarse en su domicilio con el fin de evitar el contagio y propagación del Covid-19.

Explicó que en caso de ser necesario movilizarse, es mejor viajar en horarios de baja afluencia, en específico de 9:00 a 17:00 horas.

Asimismo, recordó que los horarios con mayor número de usuarios (hora pico) son de 6:00 horas a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, mismos que, en medida de lo posible, deben evitarse.

No obstante, comentó que existen cuadrillas que llevan a cabo el proceso de sanitización de cada unidad del Sistema de Transporte Colectivo (STE), Metrobús, Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y ECOBICI, se le pide a la ciudadanía planificar sus viajes necesarios y abstenerse de realizarlos si no son necesarios o si presentan alguna enfermedad respiratoria no grave.

El funcionario también recordó que una opción efectiva de movilidad es la bicicleta. Para ello, el equipo de Apoyo Vial Radar de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y personal en campo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen operativos para inhibir la invasión de ciclovías.

Miden temperatura en el Metro por Covid-19

Hace unos días, en el Sistema de Transporte Colectivo se implementó un programa piloto para medir la temperatura a usuarios por medio de cámaras termográficas en Zócalo y Pantitlán.

Aunque al momento no se han detectado usuarios con temperatura mayor a los 37.5 grados, el protocolo que seguirán es que personal de Seguridad Industrial e Higiene del STC lo abordará, le proporcionará un cubrebocas, gel antibacterial, guantes y se le indicará contactar a la unidad de inteligencia para emergencia en salud (UIES) al 5168242 o enviar un SMS al 51515, para darle seguimiento a su caso.