ConMisHijosNoTeMetas; el debate sobre iniciativa para niños trans en CDMX

Ante la iniciativa discutida en el Congreso de la Ciudad de México acerca de que todo menor podrá decidir sobre su sexualidad y cambiar su acta de nacimiento con autorización de su padre o madre, sin importar que alguno no esté de acuerdo, cibernautas debatieron en redes sociales usando el hashtag #ConMisHijosNoTeMetas.

Una usuaria, identificada como @Afuentescorro, compartió una imágen en la que se aprecia a un hombre que porta un vestido floreado y una peluca rojiza, foto que reza el siguiente mensaje: “Un niño debe jugar, ser amado y protegido, no ser usado para promover una ideología”.

“No podrán, mejor paren, corrompedores de menores”, escribió la cibernauta, anexando los hashtags #NoALaLeyDeInfanciaTrans, #ConLosNiñosNo y #ConMisHijosNoTeMetas.



En tanto, una usuaria identificada como @mariana20020805 publicó una fotografía de cuatro diputados del partido Morena, junto con el siguiente mensaje: “Les presento a los diputados corrupores (sic) de menores”, agregando los hashtags antes mencionados.



Otra cibernauta, quien se identifica como @angelleedcity, escribió: “Señores diputados, dedíquense a legislar sobre las necesidades urgentes de (México), no en contra de los niños”.

La usuaria anexó una fotografía de varios menores posando, la cual reza el siguiente mensaje: “Esto es lo que encuentras en Netflix. Basta de sexualizar y adoctrinar a los niños. #ConLosNiñosNo”.



En tanto, un usuario identificado como @antonioheji publicó: “Los que opinan #ConMisHijosNoTeMetas o #NoALaLeyInfanciasTrans, les informo que esa ley es para proteger únicamente a la niñez trans y a los padres que decidan apoyarlos, si ninguno de sus hijos es niño trans, no tienen nada qué temer”.



Una cibernauta, quien se identifica como @Paulina94274360, sostuvo: “No se puede violar la integridad física de un niño para el tratamiento de un mal de origen psíquico”, y adjuntó la fotografía de dos menores tomados de la mano, la cual reza lo siguiente:

“La cuestión es simple: los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas. Es biología, no ideología”.



Otro perfil, identificado como @Alejan11287280, publicó: “No más perversión, no más infanticidio a las almas de los niños. No más abuso. ¡El (sic) el nombre de Jesús, paren esto!”, y agregó una imagen de una menor en blanco y negro, la cual reza: “Urgente, nuestra oración y atención en el Congreso de la CDMX”.



#NoALaLeyInfanciasTrans

No más perversión, no más infanticidio a las almas de los niños! No más abuso!!

