Casos de Covid-19 en la CDMX, dentro del margen esperado: Sheinbaum

Luego de que en la Ciudad de México, en 24 horas subieron 64 casos de Covid-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que están dentro del margen tras las medidas implementadas desde hace dos semanas.

Explicó que seguirán registrándose casos, pues hay personas que pudieron contagiarse desde hace 15 días o días antes de que se emitiera la emergencia, por lo que estarán atentos y pide que sigan las medidas.

“En los siguientes días va a seguir subiendo, nosotros estamos midiendo todos los casos hospitalizados y los casos confirmados; en el modelo epidemiológico que tenemos ha estado dentro del margen, nunca puede ser exacto, esto no es una ciencia exacta, pero está dentro del margen”, dijo.

Recordó que todos los días se lleva a cabo un seguimiento a nivel nacional y particularmente con la coordinación que tienen con todos los institutos de salud, tanto locales como federales y de acuerdo a como van creciendo los casos, se van reconvirtiendo los hospitales, pues ya hay una programación.

“Estamos ocupados todos los días en esto… hasta ahora, está en este marco, pero eso no quiere decir que no hagamos el llamado de nuevo para que la gente permanezca en sus casas para evitar los contagios masivos”, dijo.

Sheinbaum Pardo comentó que en el caso del sistema de mensajes SMS al 51515 con la palabra Covid, se han realizado 159 mil 775 tamizajes; de los cuales mil 89 se han caracterizado como posibles casos de COVID-19, 145 enviados al 911, y se han realizado dos traslados, además se han entregado 148 kits médicos que incluyen una despensa para que las personas no tengan que salir.

También lee: No hay confrontación con Sindicato del Metro, dice Sheinbaum

Apoyos de pago de renta

Aunque descarta un apoyo para el pago de la renta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya busca un mecanismo que permita que no haya expulsión de las personas por adeudo de renta durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Primero un llamado a que en estos momentos donde la gente lo necesita pues que todos aquellos que rentan inmuebles pues que puedan hacer prórrogas que permitan que las personas y las empresas también no tengan esta presión adicional a lo que estamos viviendo ahora que representa menos ingresos económicos para muchas familias y estamos revisando desde el Gobierno de la Ciudad qué podríamos hacer para que podamos ayudar, más que un apoyo económico a la rentas porque no tenemos tantos recursos serían mecanismos que permitan que no haya expulsión de las personas en las viviendas”, dijo la mandataria.

Consideró que con el llamado a los caseros, se pueden hacer acuerdos con los arrendadores, con las personas que están rentando, con las empresas que están rentando para que se posponga un mes y se puede hacer en otros meses.

También lee: Exfuncionario de Mancera pide salir del reclusorio por temor a coronavirus

“Estamos trabajando en ello no se trata de afectar a nadie, al contrario, de nuevo a que todos nos solidaricemos en estos momentos difíciles que está viviendo el planeta y en particular nuestro país y la ciudad”, comentó.

vare