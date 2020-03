Acusa ataque de policías por parecer “feminazi”

La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) investiga a al menos tres policías adscritos al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tras la denuncia de una mujer al parecer golpeada en la estación Hidalgo por parecer “feminazi”.

Lucy Beltrán, de 47 años, denunció que la semana pasada en la estación Hidalgo esperaba a un vendedor de macetas que compró por internet, cuando se sentó un policía se le acercó y le dijo: “No puede estar ahí sentadota”, por lo que se levantó.

“Yo seguí esperando y escuché que le decía a dos mujeres policías: ‘Sí, es esa vieja de pelo morado’”, comentó la víctima.

Dos mujeres policías la rodearon para amedrentarla por no obedecer al uniformado y le pidieron que dejara el Metro.

“Yo les dije que me explicara el señor por qué sólo a mí me había levantado y no a otras personas, y ellas [las policías] dijeron: ‘No es señor es policía... usted nos habla sarcásticamente y la voy a llevar al juez cívico’”, relató.

Minutos después, la víctima forcejeó para que no le pusieran los candados de manos, en medio de los empujones, las dos policías le propinaron diferentes golpes para que se doblegara.

Antes de que quedara esposada, Lucy grabó con su celular el actuar de los uniformados.

“Te voy a quitar el teléfono y es nuestra prueba de que hacemos bien nuestro trabajo”, dijo una policía a la víctima según la denuncia con el folio CL-620-20, en la Dirección de Asuntos Internos de la SSC.

Lucy también contó que el motivo de la agresión fue porque los uniformados dijeron que “seguro eres una feminazi”.

Una vez que puso la denuncia, personal de Asuntos Internos le dijo que una de las policías que la agredió, identificada con las siglas “M. Peña. S” placa 58235, había sido dada de baja en noviembre de 2019.