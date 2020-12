CDMX suma más de 4 mil trabajadores de la salud vacunados contra Covid-19

En la Ciudad de México se han aplicado 4 mil 875 vacunas contra el Covid-19 a trabajadores de la salud, principalmente de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Ccinshae) y del programa Operación Chapultepec.



“Sigue la vacunación y obviamente como vayan llegando las demás vacunas se irá incrementando, tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país, pero el 24 y el día de ayer, podemos informar este número de vacunados en su primera dosis”, expuso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.



Recordó que el objetivo del gobierno de México es que hasta enero se vacune todo el personal de salud que está frente al Covid en todo el país y a partir de ahí, comenzará la vacunación de las personas de mayor edad a las de menor edad.



Al cuestionarle sobre la inconformidad del personal médico del Hospital General, quienes denunciaron que se estaba dando preferencia a directivos y personas que no está en la primera línea de batalla contra el Covid-19, la mandataria local comentó que hasta el momento no hay reportes, pero destacó que quien tiene que ser vacunadas son las personas que están al frente y no se vale el influyentismo en el proceso.



“(El proceso) tiene que ser muy justo, quien tienen que ser vacunado, son las personas que están al frente del Covid, médicos, enfermeras, afanadores, camilleros, todos los que participan al frente del Covid que sean vacunados”, dijo.

