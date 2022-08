Sin freno, invasión al carril del Metrobús

La invasión al carril confinado del Metrobús no tiene fin. Vehículos, y a veces usuarios, mantienen la práctica de circular en la zona destinada para este medio de transporte, lo que lleva a una disputa entre unidades, peatones y operadores por el espacio vial, lo que ha originado, incluso, accidentes.

Tan sólo en año y medio, a través de las cámaras de videovigilancia del C5, han detectado mil 115 hechos que afectaron la operatividad del sistema por la intromisión de autos particulares en la zona prohibida por colisiones o por cortes ante hechos de tránsito.

Esta conducta es recurrente pese a las sanciones. De acuerdo con lo establecido en la Fracción VI del artículo 30 y fracción X del Reglamento de Tránsito de la CDMX vigente, quien invada, será acreedor a una multa que va de los 3 mil 848 pesos hasta los 5 mil 777 pesos y perder seis puntos en la licencia.



De acuerdo con una respuesta a una solicitud de transparencia hecha por EL UNIVERSAL, del 18 de enero de 2021 al 9 de agosto de este 2022, la Línea con mayor reincidencia es la ruta 4 que corre de Buenavista a San Lázaro, San Lázaro a terminal 1 y 2; Pantitlán-Hidalgo- Alameda Oriente.

En dicha respuesta, el sistema de transporte informó que en colaboración con la Subsecretaría de Control de Tránsito logró identificar a través de las cámaras de videovigilancia, mil 115 casos, de este total, 104 fueron colisiones por alcances de particulares a los autobuses y mil 011 “colisiones por corte de circulación de parte de los particulares a los autobuses de Metrobús”.

En entrevista con este diario, la directora del Metrobús, Rosario Castro indicó que “no es una conducta aceptable” y “estamos avanzando en reforzar. Efectivamente se ha visto recientemente con la reactivación, este incremento en la movilidad, esta invasión en carriles que estaremos inhibiendo, generando todas las campañas. Los usuarios deben saber que está prohibido circular en el carril del Metrobús, nos genera afectación en el servicio”, refirió.

Incluso en sus redes sociales, el sistema reiteró de manera constante a los transeúntes y conductores sobre la importancia de respetar el carril confinado. “Sonríe a la cámara. El carril del Metrobús es del Metrobús, respeta el viaje de los demás y evita sanciones”, indicó.

Accidentes en Metrobús por invasión de carril exclusivo

El más reciente incidente fue la intromisión de una camioneta hace 15 días, a la altura de Insurgentes norte y Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc donde se impactó con la parte trasera de la unidad del medio de transporte público e impactó siete vehículos particulares.

En la citada solicitud de transparencia, el organismo detalló que en junio y julio del año pasado se registraron el mayor número de faltas de particulares, al introducirse en el carril confinado con 193 ocasiones, en tanto, julio con 124. Mientras que en este año, el mes de mayo ocupa hasta el momento el primer lugar, con 80 faltas cometidas.

Usuarios destacaron que es recurrente la práctica en la línea 4 que corre hacia Buenavista, principalmente en la zona de Hidalgo, así como en la estación cercana a San Lázaro, los puntos de ascenso y descenso: Archivo General de la Nación y Eduardo Molina.



Incluso automovilistas, no son los únicos que invaden el carril confinado, durante un recorrido de este diario, se observó que una persona en situación de calle, en la estación Chopo, de la línea 1 (Indios Verdes y El Caminero-Dr. Gálvez) intentó saltar los bolardo, con un carrito de mandado, lo que llevó a que se cayera y quedara en el carril confinado, las unidades de la ruta 3 del Metrobús, (Tenayuca- Pueblo de Santa Cruz- Atoyac) y que circulan por Eje 1 tuvieron que desviarse, e introducirse a la avenida para posteriormente incorporarse a su carril exclusivo, situación de riesgo para la persona, pues existe el temor de que sea atropellado.

“Tiene que ver con el respeto a las normas, ya es bastante tiempo que tiene el Metrobús para que aun sigan invadiendo”, apuntó Denise Alcántara.

Mientras que para Mauricio López aseguró que es la falta de educación y de sanciones por parte de la autoridad. “En otros países respetan las señalizaciones, eso viene desde la infancia. Además, de que las autoridades no exigen ni sancionan a los automovilistas que hagan eso. Deberían de implementar el que haya corralón así, por lo menos, le pensarían”, refirió.

Cruces peligrosos: el choque entre peatón y Metrobús



Uno de los cruces que lleva a la disputa del espacio entre Metrobús, automóviles y vehículos particulares y peatones, es el cruce entre Insurgentes Norte y Eje 1, donde se observa que unidades de la línea 1 y 3 desvían a peatones en su intento por cruzar la vialidad. Los ciudadanos llegan a quedar entre dos unidades del sistema, además de que sortean a los automovilistas.

“Este cruce es peligroso. Cuando marca el verde para nosotros, también los automóviles avanzan, y pues tienes que cruzar corriendo. Además, los metrobuses se avientan solo te pitan pero no se detienen, no les importa que vayas pasando. Sin embargo, es culpa de los peatones, porque son imprudentes, ven que viene y aun así cruzas. He visto a la gente corriendo, con el semáforo verde”, refirió Mauricio López.

