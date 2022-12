Caso Von Roehrich enfrenta a Morena y PAN por la Jucopo

Los grupos parlamentarios del PAN y Morena en el Congreso de la Ciudad de México se encuentran entrampados por el caso de Christian Von Roehrich —quien encara una orden de aprehensión en su contra— y sobre el futuro de la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Ayer, la dirigencia del PAN en la capital, encabezada por Andrés Atayde, y el exvicecoordinador de la bancada Ricardo Rubio notificó al pleno del Congreso sobre el cambio precisamente en la vicecoordinación, asumida formalmente por Federico Döring.

Al ser vicecoordinador, señaló Döring, puede actuar en ausencia de Von Roehrich y convocar a una sesión de la Jucopo, como lo ordena el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso capitalino.

En esta reunión, convocada para hoy a las 14:00 horas, se incluyen la lectura de 31 comunicados, entre ellos el cambio en la vicecoordinación del PAN y la aprobación de dos acuerdos: para la integración de la Comisión Permanente y para establecer un incentivo de retiro y jubilación para trabajadores de base del Congreso.

Esta convocatoria fue rechazada por los diputados de Morena, quienes acusaron que el PAN quiere hacer un “vacío político” en la Jucopo al no nombrar a un nuevo coordinador.

La líder de los diputados de Morena, Martha Ávila, dijo que el nuevo vicecoordinador del PAN, Federico Döring, no puede actuar en ausencia de Von Roehrich como presidente de la junta, pues “la integración de este órgano de gobierno es facultad soberana del Congreso”. Y aseguró que la Jucopo deberá aprobar, por voto ponderado, a la persona que ejercerá la presidencia de ésta, “pues no se trata de una decisión unilateral por un partido”.

“Votamos por Von Roehrich como presidente de la Jucopo, votamos por él y no porque en su ausencia el vicecoordinador del PAN asumiera la presidencia de la Jucopo. Dejamos claro que no traemos interés en la Jucopo”, señaló.

La coordinadora morenista precisó que no asistirán a la sesión de la Jucopo por ser ilegal. Döring respondió que la ley no le asiste a Martha Ávila, pero que “está en su derecho de no acudir”.

La Mesa Directiva del Congreso citó para este miércoles a las 18:00 horas a sesión ordinaria para abordar algunos dictámenes y comenzar con la discusión del Paquete Económico 2023.

Protestas y gritos

Durante la sesión de ayer los ánimos se encendieron por el caso de Von Roehrich. Todo comenzó cuando la diputada del PAN Daniela Álvarez tomó el uso de la palabra para presentar una iniciativa para modificar el artículo 267 del Código Penal local.

La legisladora llegó a la tribuna acompañada de todos los diputados panistas, quienes traían playeras y mantas a favor de su coordinador Christian von Roehrich y en contra de la mandataria capitalina con la leyenda “La persecución #EsClaudia”.

Asimismo, arribaron con un megáfono con el cual gritaban: “¡No estás solo, no estás solo!”, en alusión al exdelegado de Benito Juárez, quien desde hace unos días es buscado por las autoridades capitalinas por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, actos ligados al llamado Cártel Inmobiliario.

Desde tribuna, Daniela Álvarez habló de su propuesta que busca que sean causas de remoción de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitar el libramiento de una orden de detención en contra de cualquier servidor público electo popularmente, “cuando dicha orden se libre violando los principios constitucionales previstos en el artículo 111 de la Constitución de México”.



... Y dicen que no afectará la aprobación del presupuesto

La orden de detención girada contra el panista Christian von Roehrich no afectará la aprobación del paquete presupuestal de la Ciudad de México, pues el proceso que se le sigue al panista es un asunto judicial y no legislativo, aseguraron los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, Valentina Batres y Carlos Hernández, respectivamente.

En entrevista con EL UNIVERSAL, ambos diputados de Morena dejaron claro que no recibieron línea del Gobierno para aprobar el Paquete Económico 2023.

“Con base en la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos, esta comisión no ha recibido, por parte de ningún diputado, que se le cambie una coma, y nosotros somos comisiones, no podemos inventar o sacarnos de la manga una propuesta”, dijo Batres.

Carlos Hernández apuntó que el caso Von Roehrich no es un factor para retrasar el presupuesto, pues el PAN podría mandar llamar a su suplente para que participe en la votación. En este sentido, Valentina Batres dijo que no tienen “un plan B” y que cumplirán con la aprobación del presupuesto este jueves.

Comentó que las alcaldías y órganos autónomos que solicitaron una ampliación presupuestal para el próximo año y no presentaron una propuesta para saber a quién le quitan recursos para dárselos a ellos. “No hay una caja fuerte de dónde haya dinero y hay que ser responsables”.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que el Congreso no tendría por qué irse a un periodo extraordinario ya que la mayoría de los diputados están a favor: “Se tiene que aprobar, es su responsabilidad, sería impensable que la Ciudad no tenga presupuesto”.

Con información de Salvador Corona