Durante la mañana de este miércoles 24 de mayo del 2023, un grupo de oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, hicieron abuso de la fuerza para sacar a uno de los pasajeros.

Los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana en el último vagón del tren en la estación Centro Médico de la Línea 3, con dirección a Universidad. Uno de los pasajeros logró grabar el hecho y lo difundió por medio de sus redes sociales denunciando el uso excesivo de fuerza por parte de los policías.

Momentos más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitió un comunicado al respecto del altercado, informando que los elementos participantes ya fueron identificados y citados a declarar.

Hombre que presuntamente mostró ss genitales en el vagon. Foto: Captura de video

¿Qué sucedió en la estación Centro Médico de Línea 3?

De acuerdo con la información proporcionada por el pasajero que grabó la detención, Brando Alcauter para EL UNIVERSAL, momentos después de que se abren las puertas del vagón e ingresan las personas que estaban formadas, comenzó la disputa.

Los oficiales le piden al joven con playera negra que baje del vagón, el hombre pregunta sobre la detención si él no estaba haciendo nada malo, los oficiales suben al tren para bajarlo cuando el chico se sujeta a los tubos.

“Los pasajeros decíamos déjenlo en paz, pero los policías decían que estábamos obstruyendo su trabajo como autoridad”, en las grabaciones difundidas en las redes sociales de Brando Alcauter, se observa a varios pasajeros defender el joven de negro, entre ellos dos mujeres de rojo y un joven de gorra y lentes negros.

“Entre los gritos, el chavo se mete en el asiento de una sola persona en donde iba sentado el chavo de gorra roja con lentes, al intentar bajar al chavo de negro, golpean al chavo de gorra roja, pero él no estaba haciendo nada”.

Detención de civiles en la Línea 3. Foto: Captura de video

Forcejeo entre civiles y oficiales

Una de las usuarias en el vagón, era la mamá del sujeto de gorra roja, la señora se encontraba defendiendo al chico de negro junto con la otra pasajera de rojo. “Las señoras ya habían agarrado al chavo para jalarlo hacia ellas, mientras los policías lo jalaban hacia a ellos”, cuenta Brando.

El sujeto de la gorra roja tras el golpe, se suma a la defensa física del hombre de negro haciendo una palanca para que no lo logren sacar, en las grabaciones se escucha a varios usuarios intercambiar gritos con los policías, además de que entre los forcejeos varios salieron afectados.

“Uno de los policías que todos identificamos como el comandante les dijo a los policías ya déjenlo y vámonos, los policías no le hicieron caso a la instrucción”, relata Brando.

[HILO] Así el uso excesivo de la fuerza de la policía en el @MetroCDMX. Detuvieron a un joven sin motivo alguno y sin darle ninguna explicación. El joven por obvias razones se negó a bajarse del vagón y los policías en total impunidad lo querían esposar. pic.twitter.com/48mZ9hQaTM — Brando Alcauter (@BrandoAlcauter) May 24, 2023

Querían esposar al joven de playera negra

En los videos presuntamente los oficiales querían esposar al hombre de playera negra, uno de los pasajeros trata de defenderlo y menciona algunos términos jurídicos sobre el exceso de fuerza que estaban ejerciendo.

“Incluso querían esposar al de negro y uno de los pasajeros le decía que el motivo no era para que lo esposaran, no había cometido ningún delito, ni lo habían agarrado infraganti y todos los que estábamos allí no observamos ningún delito que estaba cometiendo ningún delito, y no había nadie afuera del vagón acusándolo, nadie lo estaba reportando, solo los policías lo querían bajar”.

El forcejeo entre civiles, policías y el hombre de negro duro aproximadamente 4 minutos, posteriormente el hombre fue bajado del tren y entre algunos elementos de seguridad se llevaron al hombre.

Detención de civiles en la Línea 3. Foto: Captura de video

Detienen a civiles por golpe a policía

Brandon comentó que después de la riña, otro hombre de playera gris de camuflaje militar llega con el chico de la gorra roja y le aventó un golpe, al chavo de gorra roja que defendía al hombre de negro junto a su mamá.

“Al momento que el señor de gris le avienta un golpe al chavo de gorra roja, le da un codazo en la nariz a uno de los policías que estaba parado en la puerta, el policía acusó que el chavo de gorra roja fue quién lo había golpeado”.

Tras la acción comenzó el segundo altercado en donde los policías intentan bajar al hombre de gorra roja y a su madre por presuntamente golpear a uno de los uniformados, los demás pasajeros reclaman a los oficiales que se bajaran.

Detención de civiles en la Línea 3. Foto: Captura de video

Presunto trabajador del Metro

“Un señor de lentes de cristal con una playera, polo gris con azul, que es trabajador del Metro, comenzó a decirles que ya se bajaran, que dejaran en paz al chavo de gorra roja, en ese momento el policía vuelve a acusar al chavo”.

El presunto trabajador del Metro no traía ninguna identificación y solo se encontraba observando, en dos ocasiones por medio de un celular avisó para que cerraran las puertas del tren y este continuara su marcha, pero en la primera los oficiales no hicieron caso para bajar al hombre de gorra roja.

Presunto comandante / Presunto trabajador del metro. Foto: Captura de video

Ahorcan a civil tras disputa

En la grabación uno de los elementos de seguridad jalonea a la mujer de playera roja con negro, cuando la mujer que detiene del tubo del metro el oficial la toma del cuello mientras los demás elementos tratan de bajar a jalones al hombre de gorra roja.

“Se ve cómo la empieza a ahorcar para sacarla y como la policía solo le quita las manos de los tubos, al final bajan a la señora y al chavo, pero le tiran el reloj y los lentes, ya cuando lo sacan del vagón lo tienen contra la pared un oficial lo empieza a ahorcar”, describió Alcauter.

SSC da su versión de los hechos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la activación de una palanca de emergencia en uno de los vagones de la Línea 3, por lo que los elementos de seguridad atendieron la emergencia.

Al llegar al lugar, algunos usuarios indicaron que un hombre de 27 años exhibió sus genitales al interior del vagón y conforme a los protocolos de actuación policial procedieron a desalojar al joven.

Durante el altercado, una mujer y su hijo fueron detenidos y trasladados ante el juez Cívico por golpear a los oficiales, por lo cual se emitieron boletas de remisión, además de que se identificaron a los policías participantes en la detención, los cuales serán citados a declarar en tanto se integra carpeta de investigación administrativa.











