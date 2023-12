Para los vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza, tener una pista de hielo en la explanada es la oportunidad de poder hacer algo diferente en Navidad, no quedarse en casa y aprovechar el día de descanso.

Poco a poco fueron arribando a la pista de hielo; una vez cerca de la carpa se podía sentir una sensación fresca, pero una vez que te alejabas, los pocos rayos del sol golpeaban con fuerza en medio de ráfagas de aire frío.

Sobre una valla metálica, la señora Leticia daba indicaciones a su hijo de cómo patinar: “echa el cuerpo adelante, suéltate”, luego dibujaba una sonrisa al ver a su familia intentar mantenerse sobre el filo de los patines.

Ella prefirió no ingresar por miedo, pero agradeció a las autoridades que hayan instalado la pista, pues “no todos tenemos la posibilidad de viajar a otros países donde hay hielo”.

Las personas que arribaron a la pista este 25 de diciembre no tuvieron que hacer filas, ingresaron rápido y la permanencia era de 30 minutos para que todos pudieran patinar.

Tras recibir una serie de instrucciones, se sentaban en bancas para cambiar el calzado por los patines para hielo.

Luego se deslizaban por las vallas metálicas en fila, sin soltarse, dando pasos cortos.

Algunas niñas más hábiles, movían las piernas lentamente y, poco a poco, se deslizaban por la pista con movimientos controlados.

Adriana Rodríguez comentó que cada año acude con su familia a las actividades que pone la alcaldía Venustiano Carranza.

“La pasamos tranquilo, sin tanta gente, vengo con mi esposo, mis hijos, mi hermana, no nos tardamos nada para entrar”, dijo.

Afuera de la carpa de la pista de hielo pocas personas caminaban, aquellas que sí lo hacían se tomaban fotos en el árbol de Navidad o entraban a la romería.

Cerca de las 15:00 horas interrumpieron las actividades de la pista, para reanudarlas a las 17:00 horas, pues se necesitaba reposo para la solidificación del agua que salía de un tinaco.

Se quedan sin verbena

Otros capitalinos optaron por disfrutar del Centro Histórico de la Ciudad. Gorros de Santa Claus, suéteres navideños y sudaderas fue la vestimenta que caracterizó este lunes a los habitantes de la capital durante una caminata, que por momentos fue calurosa.

“Que haya salud y trabajo”, fueron los principales deseos que los capitalinos tienen esta Navidad.

Aunque la Verbena Navideña que instaló el Gobierno capitalino no abrió este 25 de diciembre, no fue impedimento para que visitantes abarrotaran por momentos el corredor peatonal Francisco I. Madero; además, el Zócalo capitalino, que mantiene un cierre completo de su circuito a los automóviles aunque no hay decreto oficial de la autoridad capitalina, ayer permaneció totalmente peatonalizado.

“Me la estoy pasando súper bien, en familia”, dijo Cristal, quien lucía una diadema navideña y estuvo acompañada de su hija.

Durante un recorrido que realizó este diario, los capitalinos aprovecharon para pasear por el Zócalo capitalino, jugar con inflables, tomarse selfies, comer un helado. La mayoría se observó alegre y relajado, pues aún las fiestas decembrinas perdurarán por unos días más.