Cientos de padres de familia aprovecharon este 16 de septiembre, marcado por la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, para acudir a algunas plazas comerciales de la Ciudad de México a comprar ropa, ir al cine, tomar un café, jugar a las maquinitas y a “distraernos, principalmente”.

“Venimos a distraernos, principalmente, a dar la vuelta. No traíamos un plan en específico pero los niños estaban emocionados por venir a pasear a esta plaza que nos gusta mucho, nosotros vivimos aquí cerca”, aseguró Adrián Luna, padre de dos hijos, quien en su día de descanso acudió a Fórum Buenavista, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Dijo que, por ser quincena, es más fácil poder salir a alguna plaza comercial, “por ejemplo, ahorita veníamos por un helado o a comer algo, y yo creo que ya nos vamos a meter al cine a ver la de Beetlejuice, para consentir un rato a la familia, pero claro que por ser quincena nos ayuda”.

Luna, su esposa y sus dos hijos, primero acudieron a comer un helado en el primer piso de Fórum Buenavista, luego, fueron a comer hamburguesas en el último piso y después compraron boletos para la función de Beetlejuice, aunque “esperemos que puedan pasar, ahora sí que no hemos visto la clasificación”.

En la plaza, contados son quienes disfrutan del 16 de septiembre con vestimenta y banderines patrios, aunque Gustavo Márquez, habitante de la unidad habitacional de Tlatelolco, su esposa y su hijo de dos años de edad, sí fueron a Fórum Buenavista con una playera color verde, blanco y roja.

“Ayer la usamos ya al mero final, porque la compramos en el Zócalo y pues dijimos ya que valga la pena bien, por eso la trajimos hoy, pero en realidad yo creo que ya para hoy se nos empieza a olvidar a los mexicanos lo que celebramos ayer”, señaló Márquez.

Márquez y su familia rentaron un carrito de batería, en 75 pesos 15 minutos, mientras que con un café esperaron a que su hijo, Mateo, disfrutara de la atracción. “No habla mucho pero le encantó, ¿verdad?”, señaló el padre a su hijo.

En el último piso de la plaza, padres llevaron a sus hijos a disfrutar de las maquinitas, palomitas y algún algodón de azúcar, pues “son niños y lo importante es que se diviertan y saquen todo lo que traen, ya para que en la casa estén un poco más tranquilos”.

En la plaza comercial, Fórum Buenavista, capitalinos disfrutan del día festivo este 16 de septiembre de 2024. Foto: Rafael García/EL UNIVERSAL

“Antes las maquinitas eran distintas, en las tiendas o yo me acuerdo que jugaba en la tortillería de mi pueblo, ahorita ya no hay tantas, por eso me gusta traerla para que no crezca con mucha tecnología”, señaló Hugo Castro, padre de Constanza.

Hugo indicó que con unos 200 pesos en un principio, “depende de cómo se los vaya gastando, yo creo que está bien para que se la pase a gusto, juegue y se canse. Más la tarjeta, que nos costó 50 pesos”.

En este día de asueto, los padres de familia también llevaron a sus hijos a comprar ropa, donas, dulces y a patinar en la pista de hielo, aunque sea con andadera para aquellos que no saben andar aún.

