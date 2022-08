Cambian rutas de micros por corredores concesionados

En menos de dos meses, el Gobierno de la Ciudad de México extinguió siete rutas del transporte público concesionado: las líneas 57, 15, 81, 36, 84, 91 y 12, las cuales prestan el servicio por calles de las alcaldías Álvaro Obregón, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta. Con ello, serán retiradas de circulación 893 unidades.

Estas rutas se sumarán a la 88 y 58, donde la Secretaría de Movilidad (Semovi) ya trabaja para quitar y conformar el Corredor Aragón, en Gustavo A. Madero; en este caso, serán sustituidos 460 camiones que ya cumplieron su vida útil y que dan servicio en la colonia San Felipe de Jesús y los límites con el Estado de México.

Los principales motivos para erradicar estos derroteros y negar las concesiones individuales son: el alto número de quejas de usuarios ante el mal servicio que reciben de los choferes, las malas condiciones físicas de las unidades, o bien, por estar involucrados en accidentes de tránsito en los que hubo lesionados e incluso fallecidos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el subsecretario de Transporte de la Semovi, Luis Ruiz Hernández, explicó que los nuevos corredores que se conformarán son: Centenario-Águilas, que implica la eliminación de las rutas 57 y 15, y la sustitución de 212 vehículos; el Corredor Xochimilco, que cruza Xochimilco y Milpa Alta, y corresponde a las rutas 81 y 36, para reemplazar a 431 unidades.

También la extinción de las rutas 12, 84 y 91, que circulan por la zona de Los Culhuacanes, en Iztapalapa, por lo que se cambiarán 250 vehículos.

El funcionario agregó que dejar atrás el esquema de hombre-camión y dar paso a empresas es similar al modelo que ya opera en servicio zonal de División del Norte, Legaria y Cuautepec.

Cabe señalar que dentro de los proyectos de sustitución de unidades del gobierno capitalino, se encuentra próxima la puesta en marcha del Trolebús Elevado, en Eje 8 Sur Ermita-Iztapalapa, con lo que saldrán de las vialidades 250 unidades, principalmente de la Ruta 14.

Accidentes de tránsito

Este año, microbuses de las rutas 57 y 81 han estado involucrados en diversos incidentes de tránsito que derivaron en personas lesionadas y muertas.

En el caso de la 57, que circula por Álvaro Obregón, de acuerdo con información del gobierno local, en un año acumuló 339 quejas, estuvo involucrada en 17 hechos de tránsito y el fallecimiento de un ciclista por embestida.

Al respecto, el subsecretario de Transporte aseveró que “su extinción fue para resolver este problema y darle mayor seguridad a los usuarios. Se va a sustituir por una sola concesión a una empresa que se responsabilice integralmente de todo el servicio. ¿Esto qué implica? Un cambio total en el modelo de operación de esos recorridos, que básicamente son las avenidas Centenario y Las Águilas, saliendo de los Centros de Transferencia Modal de Mixcoac, Barranca y Tacubaya”.

El nuevo corredor Centenario-Águilas atenderá a más de 80 mil pasajeros al día.

Al respecto, el abogado de la Ruta 57, Hugo Ortega, indicó que ya están en pláticas con la Semovi para cambiar el esquema de hombre-camión y conformarse como empresa, por lo que los 147 concesionarios serán socios y los choferes tendrán prestaciones y un sueldo.

“Estamos de acuerdo y los operadores están participando en los cursos de la Semovi para su profesionalización. (...) No se dejará a nadie a fuera. Serán camiones morados y estamos en pláticas para sumarnos al proyecto de servicio zonal”, refirió a este diario.

Mientras que el domingo 14 de agosto, una unidad de la Ruta 81 se fue hacia un canal de Xochimilco. Versiones de vecinos indican que el chofer iba a exceso de velocidad; una persona perdió la vida. Lo anterior llevó a la suspensión del servicio y posteriormente a su eliminación.

Pasajeros esperan mejoras

La usuaria Laura Bárcenas consideró que la decisión de la administración local de eliminar la Ruta 57 “es la correcta”.

“Qué bueno que los quiten. A mí me asaltaron en la Ruta 57 y los choferes manejan muy mal, me lastimé la mano. Con los camiones morados me sentiría más segura. Quizá ahora sí los choferes tengan conciencia de que traen personas, no animales”, dijo.

Mientras que Michelle Barrera afirmó que “el servicio que brindan los camiones de la Ruta 57 están en mal estado y los conductores son pésimos manejando”, por lo que la decisión del gobierno capitalino “es buena”.

“Los camiones morados son más nuevos, estarán mejor. Ya hacía falta un cambio. Ojalá el gobierno los regulé, porque a veces, se tiene un buen camión, pero el operador no está capacitado”, agregó.