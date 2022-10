Buscan disminuir la delincuencia en Toluca con drones

Toluca, Méx.— Ante la ola de violencia e inseguridad que enfrenta parte de la capital mexiquense, el ayuntamiento de Toluca invirtió en la adquisición de tecnología que permita “tiros de precisión” para reducir los índices delictivos.

El equipo VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) está conformado por cuatro drones tácticos operados por personal altamente capacitado en el uso y manejo de esta tecnología, cuyo objetivo es apoyar al despliegue territorial con patrullajes aéreos y coadyuvar en las tareas de videovigilancia en zonas de alta incidencia delictiva.

Estos equipos han sido útiles en persecuciones, trabajos de inteligencia e incluso para lograr prevenir delitos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, la percepción de incidencia delictiva en Toluca presentó una disminución de 0.4%, pasando de 84.2% a 83.8% de junio a septiembre de 2022.

“Somos los ojos de la policía en el cielo y llegamos a los puntos donde el sistema de videovigilancia urbana no tiene alcance para que nuestros compañeros en tierra desarrollen su trabajo lo mejor posible”, afirmó Miguel Ángel Esquivel Clemente, integrante de esta célula policial.

Estos dispositivos, agregó, permiten a los cuerpos de seguridad tener una visión más amplia de incidentes, situaciones y personas, lo que facilita dar respuesta oportuna a una emergencia, así como protección y tranquilidad a la población.

Adicional al monitoreo de las 192 cámaras, el Centro de Mando cuenta con estos vigilantes aéreos que, además de su programación diaria de cuatro a cinco sobrevuelos, intervienen —en coordinación con otras instancias de seguridad pública— en la detección de hechos probablemente delictivos.

En la atención de emergencias, los drones pueden movilizarse más rápido, siendo de gran utilidad principalmente en seguimiento a vehículos, identificación de personas y la participación en diversos operativos.

El también piloto de dron detalló que todos los días se programan vuelos: “La tecnología permite realizar vuelos durante el día y la noche, por lo que el equipo de pilotos está disponible las 24 horas del día”.

Cabe señalar que desde el Centro de Mando se puede pilotear un dron a una distancia de hasta 2.5 kilómetros y éste puede alcanzar una altura de hasta tres kilómetros; además, se encuentran configurados para inspección, rescate y exploración, así como para trabajar en condiciones extremas.

De acuerdo con las autoridades municipales, Toluca fue —junto a Tlalnepantla, Cuatitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza— uno de los cuatro municipios que presentaron un decremento en la percepción de inseguridad en el Estado de México.

El gobierno de la localidad enfatizó que es precisamente durante esta administración que se registra de manera sostenida una disminución en los delitos con una estrategia que aún es necesario extender a cinco municipios circunvecinos (Almoloya de Juárez, Lerma, San Mateo Atenco, Metepec y Zinacantepec) que son sumados a la encuesta de percepción de inseguridad para Toluca.