Buscan combatir rezago en Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México

La presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, Circe Camacho, aseguró que esta misma semana comenzarán a combatir el atraso legislativo que presentan en este grupo de trabajo.

En entrevista con EL UNIVERSAL , comentó que tienen alrededor de 80 instrumentos legislativos, entre Puntos de Acuerdo e iniciativas, que no han dictaminado.

De acuerdo al área de Servicios Parlamentarios del Congreso capitalino, la Comisión de Salud no ha aprobado ni un sólo dictamen durante el primer año de esta II Legislatura.

“Ya ahorita hemos avanzado con 10 dictámenes que se van a presentar en la Comisión, me dejaron una Comisión que no ha dictaminado absolutamente nada… la verdad es que sí es complicado porque son 80 iniciativas y Puntos de Acuerdo que hay en la Comisión y pues nosotros vamos a intentar avanzar lo más rápido posible”, contó.

Recordó que hubo un cambio en la presidencia de la Comisión, por lo que se les acumuló el trabajo; además, dijo, el que era Secretario Técnico de la Comisión desapareció.

“Cuando se fue la diputada Lourdes Paz (febrero), lamentablemente el que era Secretario Técnico de la Comisión desapareció de la faz de la tierra o del mapa político, no lo sé, esto atraso la entrega de la Comisión. De inicio, pues fue un tema de la Junta de Coordinación Política que se guardaron varias sesiones en hacer el cambio de presidenta; después el Secretario Técnico tenía que hacer la entrega de todos los temas de la Comisión, pero esto nunca se pudo realizar, por lo que tuve que ver alguna forma legal de comenzar el trabajo, esto nos atrasó en la labor de la Comisión”, apuntó Circe Camacho.

Detalló que una vez que se encontró la forma legal de comenzar con los trabajos, todos los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo para poder dictaminar.

En este sentido, explicó que han estado trabajando con la Secretaría de Salud capitalina en ver qué cosas faltan de cubrir, pues algunos de los Puntos de Acuerdo o iniciativas atrasadas pedían la vacunación para niños o atención a personas con discapacidad, situaciones que ya se están dando.

“Una de las cosas de la que hemos platicado con la Secretaría es que no debíamos tener prioridades porque pareciera que sólo eso se tiene que cumplir, y a mí no me parece ni ético, ni correcto que se tenga sólo un tema que abordar, lio creo que hay que analizar cada uno de los temas y a partir de eso veamos y valoremos que es lo más conveniente para la ciudadanía y dictaminemos”, abundó la legisladora del PT.

