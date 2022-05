Buscan agilizar temas de matrimonios igualitarios y aborto en Congreso de Edomex

Toluca, Méx.- Las diputadas de Morena, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano del Congreso del Estado de México se pronunciaron en tribuna para que los matrimonios igualitarios y la interrupción legal del embarazo se analicen a la brevedad.

Por su parte la bancada del Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que hay acuerdos para comenzar mesas de trabajo el 12 de mayo.

En tanto, la legisladora de morena Anaís Miriam Burgos Hernández, se pronunció para pedir que la discusión del matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo no se aplacen por más tiempo, pues no han pasado a comisiones, y posteriormente se pronunciaron más diputadas del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano a favor de la solicitud.

La legisladora morenista lamentó que no se hayan convocado a las comisiones legislativas que tienen los temas para discutir estas propuestas, con clara violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y Reglamento respecto a los tiempos marcados en los procesos legislativos.

Es así que pidió la suma de esfuerzos de diputadas y diputados que han presentado iniciativas sobre la interrupción legal del embarazo y matrimonios igualitarios, y de los distintos grupos parlamentarios para que no obstaculicen el trabajo, dejen los miedos, las ideologías y no dependan de su voluntad o de coyunturas políticas.

“El matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo son temas cuya discusión no puede ser aplazadas por más tiempo, no hay justificación para ello, si es por el tema electoral que se viene para la entidad, entonces habrá que esperar que las mujeres y las personas de la diversidad sexual nos cobren la factura en las urnas, y una vez más demostrar que el Estado de México, y este Poder Legislativo, en estos temas, no está a la vanguardia ni a la altura de lo que los mexiquenses necesitan”.

Es así que las diputadas Paola Jiménez del PRI; Viridiana Fuentes del PRD y Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano, se pronunciaron por abordar en comisiones ambas iniciativas y se muestre quien respalda la agenda a favor de los derechos humanos para todos.

La diputada priista anunció que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para iniciar las primeras mesas de trabajo de la iniciativa de matrimonio igualitario para el 12 de mayo.

Se dio a conocer que esta decisión fue resultado de la fuerza de colectivos por las diversas protestas que han realizado en el Congreso y reconoció a las legisladoras que subieron a tribuna y llamó al pleno, a no tener miedos a discutir los temas que la sociedad exige aunque no sean parte de su ideología.



apr/acmr