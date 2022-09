Botones de pánico… en iglesias

Tal parece que como dicen por ahí, ya ni Dios se salva de la delincuencia, y para proteger a los recintos eclesiásticos y a los creyentes, el diputado del PAN Luis Chávez García propuso instalar alarmas y botones de pánico en todas las iglesias de la Ciudad de México. El legislador consideró que la opción para garantizar la seguridad de estos lugares y sus asistentes es contar, incluso, con cámaras de videovigilancia. La propuesta, nos cuentan, habrá de presentarla ante el Congreso de la Ciudad de México una vez inicie el periodo de sesiones. ¿Será que estas medidas son suficientes para garantizar la seguridad en los templos? ¡Ave María Purísima!

De Iztapalapa para Coyoacán

Ha comenzado el mes de septiembre y con ello los ánimos de fiesta llegan también a las alcaldías, las cuales se alistan con sus respectivas verbenas y conciertos para festejar el 212 Aniversario de la Independencia de México. Entre ellas está Coyoacán, gobernada por el aliancista Giovani Gutiérrez, en donde animarán los festejos al ritmo de Los Ángeles Azules. Nos recuerdan que donde también tienen listo el bailongo es en la alcaldía Gustavo A. Madero, gobernada por el morenista Francisco Chíguil, en donde se presentará Maelo Ruiz. Así que atrás quedaron las restricciones de la pandemia y ahora sí habrá fiestas patrias.

¿Bandera blanca de la paz?

Todo parece indicar que desde el Gobierno capitalino no piensan dar su brazo a torcer en el caso del llamado Cártel Inmobiliario, pese a la bandera blanca que levantó el diputado panista Christian Von Roehrich, quien presidirá la Junta de Coordinación Política en el Congreso. Ayer por la mañana el diputado, involucrado en las investigaciones inmobiliarias, aseguró que trabajará en la construcción de consensos, siempre privilegiando el diálogo, pero unas horas más tarde fue la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló que derivado de las irregularidades cometidas en la construcción de edificios en la alcaldía Benito Juárez, los propietarios de dichos inmuebles no han podido escriturarlos, por lo que se investiga no sólo a las pasadas administraciones en la demarcación, sino a los actuales funcionarios. La investigación y el pleito político van para largo...