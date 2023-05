Arely realizó 18 horas de trabajo comunitario propagando lirio en un vivero de la alcaldía Venustiano Carranza, como sanción tras haber sido presentada ante un juez cívico por ingerir alcohol en la vía pública.

No es la primera vez. Con sólo 22 años, es la tercera ocasión en que es presentada en un juzgado por el mismo motivo, contó a EL UNIVERSAL. Consumir alcohol en la calle es la falta cívica que más cometen los capitalinos.

A ésta le siguen el cambio de uso del espacio público o estorbar calles y avenidas, de acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México.

Entre el 1 de enero y el 18 de mayo del año en curso, el Juzgado Cívico capitalino aplicó un total de 11 mil 346 infracciones a ciudadanos por infringir los reglamentos, de las cuales 3 mil 820, es decir, 33%, fue por beber alcohol en vía pública.

De acuerdo con datos de la dependencia, 3 mil 110 ciudadanos fueron remitidos por cambiar el uso del espacio público, mil 808 por estorbar el espacio público, mil 103 por daños o choques, y 293 por orinar en la vía pública, por lo que se trata de los motivos más comunes por los que se infracciona a los capitalinos.

Asimismo, 246 personas fueron presentadas por tirar basura en la calle, 201 por ingresar a zonas restringidas, 136 por alcoholímetro, 124 por riñas y 96 por vejar en la vía pública.

En tanto, entre las faltas cívicas que menos cometieron los capitalinos durante los primeros meses del año resaltan pintar o dañar inmuebles, por la que se remitió a 20 personas; realizar tocamientos lascivos, con 28; por propaganda, que sumó 29; intimidar a agentes de seguridad, 33; y, por incumplir la ley de no fumar en la vía pública, que sumó 44.

Quienes cometen más faltas cívicas son los varones, con 84% del total, mientras que el otro 16% lo ocupan las mujeres.

Por alcaldías

Por alcaldía, Cuauhtémoc es donde se cometieron más faltas cívicas, con 4 mil 921, seguida de Álvaro Obregón, con 2 mil 629, y de Iztapalapa, con mil 508, mientras que en las calles de Miguel Hidalgo se cometieron 781 faltas; en Coyoacán 350, y en Tlalpan 308. Las alcaldías donde se tiene registro de menos infracciones son Tláhuac, con 21; Milpa Alta, 23; Cuajimalpa, 31; Magdalena Contreras, 50; Azcapotzalco, 62, y Xochimilco, 85.

Trabajo comunitario es un “buen precio” por faltas cívicas, consideran infractores

Hasta el pasado 18 de mayo, 2 mil 256 de los más de 11 mil infractores realizaron trabajo comunitario como sanción, en tanto que 2 mil 968 fueron arrestados, mil 645 fueron multados y 76 recibieron una amonestación.

Al vivero de la Venustiano Carranza también acudió un capitalino de 25 años, que pidió anonimato, a quien se le impusieron 12 horas de trabajo comunitario por saltarse un torniquete en la estación del Metro Insurgentes.

Consideró que ayudar a limpiar hojas para propagar lirio es “un buen precio” para pagar su infracción, ya que se trata de la primera vez que le ocurre.

Por alterar el orden público tras un altercado con una mujer en la vía pública, Francisco (quien pidió cambiar su nombre real), quien se dedica a transportar mercancía en bicicleta, se hizo acreedor a 36 horas de trabajo comunitario, algo que considera “mejor” que las opciones: pagar una multa económica o un arresto.

“Fui a dar a un juez civil acá en el Centro por alterar el orden. Me pasaron al médico, me vieron las lesiones y me pusieron esto. Me dijeron: ‘¿qué quieres, arresto, pagas multa o servicio comunitario?’. Es un bien. Aparte, me está sirviendo como terapia”, explicó.