El simulacro de sismo del próximo 19 de abril a las 11:00 horas, debe ser un momento de reflexión y no de angustia para los capitalinos; el objetivo es poner en práctica los protocolos correspondientes, por lo que autoridades capitalinas llamaron a tomarlo con seriedad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, señaló que en este punto los capitalinos deben tener actualizados sus protocolos de actuación, ya que habitamos en una zona sísmica.

“Es un ejercicio fundamental para practicar los protocolos de prevención, queremos que esto se tome en serio, al salir a un punto de reunión es un momento de reflexión, no de conversación, de café, de desayuno, sino que de verdad es un momento de reflexión para saber si estoy verdaderamente preparado”, señaló.

Myriam Urzúa recordó que el simulacro se realizará ante una hipótesis de sismo de magnitud de 7.5 con epicentro en Puebla y Veracruz, es decir, a 300 kilómetros de la Ciudad.

“Son un ejercicio fundamental (simulacros) para poner en práctica los protocolos de actuación en caso de cualquier emergencia y en el caso específico de la Ciudad de México, los objetivos que tiene este ejercicio es que podamos reforzar y mejorar la capacidad de las acciones de respuesta que tiene el Gobierno de la Ciudad ante sismos, pero también comprobar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia”, dijo.

Como parte de este ejercicio se considerarán cuatro zonas con afectaciones mayores o colapsos, en caso de un sismo verdadero, en donde se ubicará personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.

Los puntos son: Calzada del Hueso 7700, en la zona de Coapa; la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Liverpool 136, colonia Juárez; Ejército Nacional Mexicano 1032, Polanco, y en la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

“Tenemos un protocolo de emergencia sísmica que está basado en un esquema de coordinación territorial piramidal, tenemos divididas la Ciudad en diferentes regiones, en caso de que haya colapsos por ejemplo, pues ya tienen asignado las alcaldías que les correspondería a cada uno de ellos y donde tomarían el control de los puestos de mando”, explicó.

En cuanto a la alerta, la secretaria indicó que se activará de manera normal en los poco más de 13 mil postes del C5. Se prevé que para las autoridades locales el simulacro dure una hora.

“Tenemos que cumplir cada uno con su tarea, a nivel de gobierno de la Ciudad, tomar la rectoría de las acciones que se van a realizar en ese momento y de qué manera vamos a responder y por parte de la ciudadanía, actuar con conciencia ciudadana, no correr, no gritar, no empujar, ir con tranquilidad a los lugares de reunión, bajar por las rutas de evacuación, no dar noticias falsas, y obedecer las instrucciones”, agregó.