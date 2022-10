Autopistas urbanas suben de precio hasta 10 veces

El peaje de las autopistas urbanas Poniente, Sur y Norte de la Ciudad de México, las tres vías de cuota en la capital del país, ha subido —en una década y de forma diferenciada— hasta casi seis veces más que el costo inicial.

El aumento está permitido cada año y es de acuerdo con la inflación, según establecen los títulos de concesión, y además debe tener el visto bueno de las autoridades capitalinas.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia realizada por EL UNIVERSAL, con fecha del 20 de septiembre de 2022, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México desglosó el cobro por kilometraje o peaje desde que comenzaron a operar en 2011.

En el caso de la Autopista Urbana Poniente, que une dos puntos estratégicos de la Ciudad de México: Santa Fe y el Anillo Periférico, en su cruce con Luis Cabrera, el alza es de 96.8%.

En 2013, cuando entró en operación la llamada Supervía Poniente, ésta tuvo una tarifa de 31 pesos, misma que se elevó a 61 pesos, es decir, creció 30 pesos más. Mientras que el otro tramo, conocido como el segundo piso Luis Cabrera, costó 12 pesos en un inicio y, actualmente, el cobro es de 21 pesos, es decir, subió nueve pesos.

La Autopista Urbana Norte, con 9.8 kilómetros de recorrido desde Toreo a San Antonio en hora pico costaba en 2011 —cuando entró en operación— 1.42 pesos en función de recorridos por kilómetro.

Este año se requiere desembolsar 9.01 pesos por kilómetro, es decir, 7.58 pesos más.

Esto es 534.5% de aumento, lo que se traduce en casi seis veces su costo inicial. Mientras que en hora normal el aumento fue de 4.4 pesos. Al principio, su pago fue de 2.43 pesos y actualmente es de 5.85 pesos. En hora nocturna, el pago aumentó un peso, al pasar de 1.4 a 2.4 pesos.

Esta vía rápida tiene su entrada y salida en el tramo sur: Viaducto Bicentenario, Toreo, Conscripto, Ejército Nacional, Palmas, Virreyes y Alencastre. Así como Norte: San Antonio, Observatorio, Constituyentes, Reforma y Ejército Nacional.

La Autopista Urbana Sur, que conecta San Jerónimo con la salida a Cuernavaca, que entró en operación en 2012, tuvo un incremento de casi un peso a lo largo de 10 años, al pasar de 1.87 pesos el kilómetro recorrido a 2.8 pesos por kilómetro este 2022.

EL UNIVERSAL solicitó una postura a la Secretaría de Administración y Finanzas sobre dichos incrementos, misma que —hasta el cierre de edición— no se obtuvo.



Foto: Ivonne Rodríguez/EL UNIVERSAL

Ven el impacto de precios

Héctor García Rivera, automovilista, comentó que el tramo de Luis Cabrera a Santa Fe es uno de los “más caros”.

“Desgraciadamente se utiliza en algunos casos por comodidad... cuando se puede pagar, si no, pues hay que irse por abajo, por Las Águilas.

“La inflación es una utopía en México, las cosas cuestan 15% o 20% [más], prueba de ello [son] las tarifas de autopista... que dicen que por eso sube”, señaló.

Fernando Ángel Cruz aseveró que el servicio es deficiente, porque están reparándolas y, al final de cuentas, “se hace tráfico”.

“El precio se ha elevado mucho, está por las nubes. En la pandemia no estaban tan altos, pero ahorita ya exageran.

“Afecta mucho porque el costo de la gasolina está por los cielos, además del cobro de autopista, y pues ya no conviene. Gasto al día cerca de 500 o hasta 600 pesos, y a la semana pues alrededor de 3 mil pesos”.

Para Martha Romero, el precio “ha subido mucho, ha impactado bastante en el bolsillo”. Detalló que utiliza diariamente el servicio con un promedio de 500 pesos.

Además, si no tiene el Tag 300 pesos “no entra uno”, dijo.



Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL

Autopistas funcionales, sólo a ciertas horas, dicen expertos

El académico de la FES Acatlán Jorge Feregrino indicó que las vías de peaje son funcionales a ciertas horas, es decir, en ocasiones cuando llevas prisa, por la mañana o tarde, “son funcionales a medias”.

“Resulta bastante costoso porque mucha gente tiene que invertir 50 o 100 pesos para cruzar la ciudad y prácticamente eso se vuelve inviable porque ya llega cierta hora en la que ya no es funcional; generalmente son para una emergencia, cuando hay mucho tráfico o tienes prisa, no son de uso cotidiano”, puntualizó el experto.

Agregó que habrá que estar pendientes de si, en un momento dado, las autoridades elevan su precio más que la inflación, “pues no queda claro cuáles son sus parámetros para elevar su tarifa”, mencionó.

El especialista en transporte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Bernardo Navarro dijo que la lógica de los peajes es que conforme vaya pasando el tiempo vayan atemperando el costo de la obra, “es decir, vayan equilibrando su precio y, en un momento, tienden a congelarse porque ya hubo una amortización de la inversión y pues eso permite que no tengan que ser tan violentos los incrementos”, apuntó.

“Con sorpresa, nosotros vamos viendo que pasa el tiempo y que en la Autopista Urbana Norte los crecimientos son desproporcionados, al igual que en la Poniente.

“Esto no elimina a la Sur que tenga un costo, que sí lo tiene, pero finalmente son significativos. Nosotros ya hemos recabado testimonios de los usuarios que sienten muy fuertes los incremento de estas autopistas”, expuso el experto.

“La inflación coyuntural no debería ser justificación para incrementos bruscos o cuotas que, en mi percepción, es lo que sí se está viendo.

“Hay un alto incremento y no son tortillas, porque éstas entiendo que suban por distintas razones: el combustible, maíz, el transporte, pero una infraestructura física que ya lleva cinco, siete, 10 años... no aplica; quién sabe qué metodología estén usando, no puede ser justificación la invasión a Ucrania”.