Auguran largo juicio por caso de la Línea 12 del Metro

En este espacio le platicamos que estaba la incógnita de qué pasará con los ocho exfuncionarios, entre ellos el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, acusados de homicidio doloso por la muerte de 26 personas en el desplome de la Línea 12, pues este lunes hubo algunas respuestas. Primero, Gabriel Regino, abogado de Horcasitas, aseguró que lo más probable es que hoy lo vinculen a proceso, pero ese juicio, auguró que podrá durar hasta cinco años por la cantidad de pruebas que presentarán para demostrar que la causa fue falta de mantenimiento y no la construcción. Horas más tarde, la fiscal Ernestina Godoy aseveró que las pruebas son contundentes y las causas son errores de diseño y edificación. El tema es, ¿si lo vinculan a proceso estará en prisión o en su casa?

Mantienen a funcionarios en operativo por Línea Rosa

Nos cuentan desde varias dependencias capitalinas que los funcionarios, incluidos secretarios, seguirán en la calle para auxiliar a los miles de usuarios afectados por el cierre de 12 de las 20 estaciones de la Línea 1 del Metro, por lo menos una semana más. Nos detallan que si bien ya no serán los 2 mil 500 que estuvieron desde el inicio, serán aproximadamente mil 500 los que estarán desplegados a lo largo del recorrido de las unidades de la RTP, sobre todo, porque en los primeros ocho días no les ha ido tan mal y las personas empiezan a habituarse. Sin embargo, habrá que estar pendientes y ver cómo se desarrolla día a día la situación. Así que no veremos tan solitos al titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous, ni al director del STC Metro, Guillermo Calderón.

Y en la CDMX el PRI se mueve

Nos cuentan que el encuentro que hubo el fin de semana entre dirigentes, como es el presidente capitalino Israel Betanzos, y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la alcaldía Álvaro Obregón no es nuevo. De hecho, nos afirman que desde hace unas semanas han arrancado estas reuniones para empezar a movilizar a los simpatizantes tricolores en la capital del país y ya ha habido reuniones en Azcapotzalco, Iztapalapa e Iztacalco, por mencionar algunas. Nos recuerdan que a esos eventos también están acudiendo los alcaldes que ganaron apoyados por el PRI, como Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, y Lía Limón, de Álvaro Obregón.