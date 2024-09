Pablo Yanes Rizo, próximo titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), dice que se buscará atender el rezago que existe en la educación inicial, pues el “objetivo central es cerrar brechas de desigualdad, el rezago que tenemos es enorme, y hay que asumir que el punto de partida es ese”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que en la capital hay aproximadamente poco más de 200 mil niñas y niños en edades de cero a tres años, pero únicamente unos 15 mil están accediendo a educación inicial, por lo que la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, pondrá “mucho peso” en las políticas enfocadas a este sector, por ejemplo, con la apertura de Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) y el programa Desde la Cuna, dirigido a atender a los menores de edad en sus primeros días de vida.

El próximo funcionario explica que también se tiene considerado aumentar la oferta de educación en nivel medio superior, en función del cambio demográfico que experimenta la capital, con una tasa de natalidad cada vez más baja, que reduce la presión en la educación primaria, pero la eleva en los niveles medio superior y superior.

“Está implicando que haya cada vez, digámoslo así, menos presión y demanda en la educación primaria —aunque tenemos el gran vacío de la educación inicial—, pero en primaria el cambio demográfico de la Ciudad es un cambio en donde la tasa de natalidad es cada vez más baja; estamos asistiendo a un proceso de envejecimiento y longevización de la Ciudad, por eso la presión sobre los servicios educativos está más orientada hacia la media superior y la superior”, precisa.

Otro de los planteamientos de la próxima administración será el mejoramiento “sustancial” de las condiciones del entorno de aprendizaje, con infraestructura que además de útil, sea atractiva para las y los estudiantes, pues el entorno educativo es muy importante para generar entre las y los pequeños ese “gusto” por acudir a sus planteles.

Por ello, adelanta que se pondrá en marcha un programa que permita abordar las deficiencias en términos de conectividad, mobiliario adecuado, equipo de cómputo, de laboratorios, entre otros aspectos.

Clara Brugada ha mencionado la creación de 200 Cendis en la Ciudad de México, ¿no es esto muy ambicioso?

—Si no es ambicioso no tiene sentido. Nosotros venimos a transformar, a profundizar, no simplemente a administrar lo que existe. Esto revela la actitud de un gobierno con apetito, un gobierno que no se autolimita, sino que busca llevar al límite sus posibilidades de intervención pública y de transformación.

Yanes Rizo explica que además de la creación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), una de las premisas será avanzar hacia las escuelas de “horario prolongado y tiempo completo”, que permita ampliar no sólo los horarios que las y los niños permanecen en el plantel educativo, sino que se les ofrezca una “educación completa” que les permita adquirir conocimientos significativos y nuevas habilidades por medio de actividades culturales, deportivas, curiosidad científica e, incluso, idiomas.

“Tenemos que avanzar hacia eso que es un doble o un triple beneficio, porque por un lado favorece la adquisición de conocimientos y habilidades para niñas y niños, y es un segundo beneficio, porque permite abatir la pobreza de tiempo de mujeres y familias y redistribuir las labores de cuidado entre la familia y el Estado; y es un beneficio adicional porque la Ciudad gana. Tenemos una mejor Ciudad en la medida en que tengamos personas con más habilidades, más educadas, debidamente cuidadas y protegidas”, dice.

Entiendo que para lograr esto van a trabajar de la mano con el gobierno federal, ¿habrá algún aumento en el recurso que se destine a la Secretaría de Educación?

—Va a haber redistribución de recursos en función de nuevas prioridades. Parte de los programas sociales que hoy financia la Ciudad van a ser parcialmente financiados por el gobernador federal como el caso de Mi beca para empezar. Durante su desempeño como alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada demostró que con el mismo presupuesto se pueden hacer grandes cosas. Se está cayendo el mito de que nada se puede hacer porque no hay recursos, la organización es un recurso, la calidad de la gestión pública es un recurso.

¿Cómo se va a trabajar con el magisterio? ¿Habrá incentivos a los profesores para que la calidad que ofrecen en sus servicios sea mayor, porque al final tendrán una jornada de trabajo probablemente más amplia (con las escuelas de tiempo completo)?

—No necesariamente, vamos a ver a qué arreglo se llega, cómo podemos complementar lo que ya tiene la administración de la Ciudad, muchos profesores trabajan dos turnos, vamos a complementar el esfuerzo; no se trata de ahora una carga laboral adicional para el magisterio. Vamos a encontrar los acuerdos y lo vamos a hacer de la mano de la Federación y del magisterio.

Yanes Rizo explica que si bien la Ciudad de México tiene el grado de escolaridad más alto del país —con cerca de los 12 años de promedio en estudios—, aún hay muchas brechas de desigualdad que impiden a toda la población acceder al mismo nivel educativo, por lo que se necesita elevar el nivel promedio de escolaridad de la Ciudad y alcanzar pronto, por lo menos, la universalidad del nivel bachillerato.

Además, reconoce que existen brechas territoriales, sociales, entre otras, en las que se necesitan elevar los niveles de aprendizaje, por ejemplo, para los adultos mayores y mujeres de más de 50 años —que es donde se concentra el grueso de la población analfabeta—, retos en la educación para pueblos y comunidades indígenas, y lograr la “plena integración educativa” de las personas con diferentes discapacidades.

Respecto a las universidades que se crearon en la administración de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señala que se encuentran a la espera de la definición que se haga desde el gobierno federal para hacer un sistema nacional de ambas instituciones.