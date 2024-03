Nezahualcóyotl, Méx.- Este miércoles 13 de marzo, integrantes de 20 líneas de transporte y de 10 organizaciones civiles anunciaron que bloquearán con sus unidades carreteras y vialidades primarias del Estado de México y Ciudad de México para denunciar presuntos actos de corrupción de jueces del Poder Judicial del Estado de México.

Víctor Ruiz, dirigente de Rutas Hermanas, informó que iniciarán la protesta a las 8:30 de la mañana, en la que emplearán aproximadamente 400 de sus unidades y mil de ellos se apostarán en varias de las entradas de la capital del país.

Punto de reunión de transportistas

Se congregarán en las autopistas México-Pachuca, México-Puebla, Circuito Exterior Mexiquense, así como en la carretera federal México-Los Reyes, México-Texcoco, además del Periférico Oriente y Bordo de Xochiaca, avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

“Sabemos que habrá afectación para la ciudadanía, pero el gobierno nos deja en estado de indefensión porque han dejado libres a homicidas, secuestradores, tenemos el nombre de dos jueces porque uno de nuestros compañeros valientemente denunció a sus extorsionadores y a los 20 días lo mataron, no tenemos el apoyo de ningún gobierno, sólo el alcalde de Neza (Adolfo Cerqueda) y la Policía Municipal nos apoya”, dijo

Los concesionarios denunciaron que un juez del Distrito Judicial de Chalco dejó en libertad aún líder criminal identificado como Emanuel “N”, alias “El licenciado, “El Caldos” o “El Artista”, quien presuntamente cometió dos secuestros, a una de las víctimas la mató aunque su familia pagó el rescate para que lo liberara y el cuerpo lo encontraron en una casa de seguridad.

Foto: Arturo Contreras/EL UNIVERSAL

Violencia a transportistas

Además, ordenó que asesinaron a cinco conductores e hirió a otros tres con arma de fuego y mandó que quemaran siete unidades de transporte público. Otro juez con sede en Nezahualcóyotl lo dejó en libertad al considerar que no era un peligro para la sociedad, por lo que afirman que a los dos jueces les dio dinero para que no permaneciera en la cárcel, acusaron.

Por el homicidio de su compañero ocurrido hace cuatro meses aún no han detenido a ningún responsable, por lo que también demandaron la renuncia del fiscal general José Luis Cervantes porque no ha actuado con rapidez y eficacia.

También, denunciaron que las extorsiones en contra del gremio no han cesado y no se reflejan en las estadísticas que dan a conocer las autoridades porque la mayoría de ellos no lo denuncian porque tienen miedo de que los maten, como sucedió con su compañero que lo hizo, pues están seguros que hay complicidad entre los integrantes del crimen organizado y las corporaciones policiales y de procuración de justicia.

Entre sus demandas también se incluye los abusos que cometen en su contra los operadores de grúas y encargados de “corralones” de la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los cuales también tienen presencia de manera ilegal en Nezahualcóyotl, Los Reyes y Chimalhuacán, por lo que piden su clausura.

