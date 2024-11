Chalco, Méx.— Miguel Ángel Nieves, dueño de varias pastelerías, sigue sin abrir sus negocios porque el inmueble donde hacía toda la producción se inundó y la aseguradora no le ha autorizado la póliza que cubre todos los daños.

Su negocio está ubicado en la avenida José María Martínez, en la colonia Emiliano Zapata, en Chalco, pero las aguas negras acabaron con todo lo que ahí se encontraba y desde el 17 de agosto, que se registró la inundación, no ha elaborado ni un pastel.

Pidió un préstamo para pagarle el salario a sus 17 empleados y no ha dejado de cumplir con sus obligaciones patronales, como el pago de las cuotas del IMSS.

“Continuamos sin abrir porque estamos a la espera de que nos pague la aseguradora, y ya está fuera del término de 30 días que dice la ley. En cuanto me pague el seguro, tengo que pagar lo que me prestaron, porque tengo que darles su sueldo a mis trabajadores, 95% son mujeres y ellas no tienen la culpa de lo que pasó y tienen que mantener a su familia también”, relató.

Miguel Ángel no puede sacar el equipo que se encuentra en el interior del inmueble porque la aseguradora le informó que todo les pertenece, porque así lo establecen las cláusulas, pero no le han liberado el monto que le deben entregar. Máximo en un mes tendría que hacerlo, pero ya casi se cumplen tres.

La póliza cubre seis meses de sueldo, gastos fijos, renta, mercancía, maquinaria, pero hasta ahora no ha recibido ni un solo peso.