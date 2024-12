Tultitlán, Méx.— Ante el anuncio de la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México sobre la certificación obligatoria para que los motociclistas puedan obtener la licencia de conducir, David Hernández, quien maneja moto desde hace 18 años, respalda la medida pues contribuirá a que se conozca más el vehículo que conducen.

“Creo que es bueno porque el certificarte comprueba que sabes manejar, que sabes el reglamento y que tienes conocimientos básicos en mecánica. Yo he visto niños, chavitos en moto, en avenidas principales manejando y que seguro aprendieron en la colonia. Certificarte te obliga a informarte, a veces no conocen ni su moto”, dijo al tiempo de explicar que la usa para trabajar.

Viajar en ese vehículo es más económico y rápido, coincidieron motociclistas sondeados por EL UNIVERSAL en Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, Sin embargo, también hay opiniones que consideran que la certificación no debería caer como un hecho recaudador.

“El problema no es ese. Está bien que tengan un control de los motociclistas, pero es cultura vial al final porque una certificación no te va a dar la facultad de no rebasar por la derecha, de no subirte a una banqueta, de ser un buen ciudadano. Se debe aplicar el reglamento con rigor para que vean que si te pasas un alto, sí te la van a aplicar. Para mí es una medida más para sacar dinero a que sea una que vaya a funcionar”, opinó Emmanuel Flores.

Flores comentó que lleva 11 años manejando a dos ruedas y reconoció la existencia de muchos bikers imprudentes en las calles, lo cual se podría evitar no sólo con una certificación sino aplicando de verdad el Reglamento de Tránsito del Estado de México pues “todo mundo hace lo que quiere y el estado entrega licencias a diestra y siniestra porque es una lana que reciben”.

El trabajo como repartidor de comida mediante aplicación de teléfono celular, es lo que permite a Joaquín Mendoza ganarse la vida, para lo que ocupa una motocicleta y el poder ingresar a la plataforma, le costó una serie de requisitos, entre esos, la obtención de la licencia, tener seguro y estar emplacada la unidad. “Como en todo, hay reglas que se tienen que cumplir y ahora sí que tocará acatarlo. Solo que leyendo las noticias no vi nada que dijeran sobre renovaciones para los que ya la tenemos”.

Para Irving Chávez la certificación, que entrará en vigor a partir del 7 de enero con costo de 460 pesos por un año, es una medida necesaria, la cual no debería aplicarse sólo a motociclistas sino también a los automovilistas porque entre todos conviven en las vialidades del territorio mexiquense.