Apapacho a los trabajadores del Metro

Nos cuentan que, a tres días de que ocurra el cierre parcial de la Línea 1 del Metro, para su modernización, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con los trabajadores e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) para decirles que serán sumados al proyecto y no se les aislará de los trabajos que realizará el consorcio chino. En una reunión de talleres de Zaragoza, con la presencia del secretario general, Everardo Bustos, la mandataria capitalina insistió en la confianza que tiene en el gremio no sólo para este proyecto sino para las labores de mantenimiento. Unas horas antes, doña Claudia dijo que cuando habló de sabotaje en la falla de la Línea 2 del Metro el lunes, no se refería a los trabajadores, para que no se confundan y se disipen sus dudas.

¿Habrá sanción para Sheinbaum?

Nos dicen que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Héctor Díaz-Polanco, tendrá una difícil decisión en los próximos días, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) notificó al Poder Legislativo local la sentencia de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, violó la veda electoral durante la revocación de mandato, al publicar distintos tuits con propaganda gubernamental, y por ello debe sancionarla. Los que conocen, nos dicen que eso deberá ser cumplido. La pregunta es: ¿lo hará el morenista?

Que se respete Zócalo Sin Humo

Nos detallan que apenas con dos operativos, personal de la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa), cuyo titular es Ángel González Domínguez, de la Secretaría de Salud capitalina, aplica operativos para que se respete que las inmediaciones del Zócalo capitalino, en el Centro Histórico, sea una zona libre de humo. En la zona hay mantas que reiteran que está prohibido, pero lo cierto es que hay muchos que hacen caso omiso a la medida. Por ello, nos afirman, personal visita establecimientos y reparte trípticos para concientizar sobre la importancia de las nuevas reglas sobre todo para el cuidado de la salud. ¿Lo lograrán?