Anti-Unión Tepito tiene el control de Central de Abasto

Las extorsiones, el derecho de piso y una serie de atracos y homicidios dolosos que se registran en las inmediaciones de la Central de Abasto (Ceda) corren a cargo de una célula ligada a la Anti-Unión Tepito, que durante el último semestre se ha apoderado de todo lo ilícito en ese lugar, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Las indagatorias, tras una serie de denuncias de los bodegueros y de clientes que acusan el robo de vehículos y de dinero en efectivo con violencia, apuntan a que luego de la baja actividad del grupo al que las autoridades identifican como Los Oaxacos, fue la Anti-Unión, a través del Macgyver, la que se apoderó de todos los pasillos de dicho centro de abasto.

Se sabe que son al menos 50 los integrantes de la Anti-Unión Tepito que operan en ese lugar. Se han denunciado desde halcones, estibadores que surten de información sobre quién llega y quién sale, e incluso de empleados de “confianza” que integran esta red, pues avisan qué propietarios de bodega tienen dinero en efectivo, dónde lo esconden y hasta se ha denunciado que proporcionan direcciones particulares, donde este grupo delictivo los llega a extorsionar.

“Aquí convergen todos, en ocasiones intuimos o sospechamos quiénes pueden ser los delincuentes o los halcones, pero no podemos hacer nada, de verdad. Aquí mismo hay un Ministerio Público, pero es inútil, no se puede hacer nada, no detienen a nadie en flagrancia y cuando uno va a denunciar, nos mandan a otro lado, pero de ahí mismo sale información de quién denunció”, comentó un comerciante de la Central de Abasto a quien el mes pasado le robaron 2 millones de pesos de su domicilio; sospecha que la Anti-Unión orquestó el golpe.

“De momento lo que nos ha servido es cuidarnos entre nosotros mismos, pero no sabemos por cuánto tiempo. Cuidar este lugar es muy sencillo, hay cámara de seguridad, ya los policías saben de qué hora a qué hora es el movimiento fuerte, sólo es cuestión que quieran, que de verdad les interese”, agregó.

Las investigaciones de las autoridades detallan que, a pesar de que la venta de drogas es una realidad, no es un gran negocio para la Anti-Unión, por lo que se ha dedicado únicamente a la extorsión y el derecho de piso.

Hasta el semestre pasado se contabilizaron un total de 13 denuncias formales, las cuales únicamente se iniciaron, pues la víctima prefirió pagar que continuar con la querella.

De igual manera, la indagatoria da cuenta de que el Macgyver —quien en días pasados fue detenido en el Estado de México por robo a mano armada— luego de su captura dejó a cargo del negocio a su primo El Jhony, que también fue capturado en aquella entidad; sin embargo, esa familia continúa al frente de las extorsiones; ahora, un hermano de El Jhony y familiar del Macgyver se sigue encargando de pasar por las cuotas.

La conexión del Macgyver con la Anti-Unión y el líder fundador de esa célula, Jorge Flores Concha El Tortas, es directa, ya que ambos se conocieron en las inmediaciones de la zona de Garibaldi, donde compartieron una serie de negocios.

Luego de la matanza registrada en esa plaza, cuando La Unión Tepito buscaba asesinar a El Tortas en una chelería y en ese intento ultimaron a seis personas más en el local, el Macgyver decidió extender sus dominios a la zona oriente de la Ciudad, fue así como gradualmente se introdujo y empezó a delinquir en la Central de Abasto, en un principio con el aval de Los Oaxacos, a quien pagaba renta para operar en ese lugar; sin embargo, luego del homicidio de los líderes de esa organización y las capturas de otros, la Anti-Unión Tepito se apoderó de toda esa millonaria plaza en la capital del país.