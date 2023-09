El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, adelantó que a principios de octubre podría solicitar licencia a su cargo, para participar en la contienda interna de la alianza opositora para ser el candidato a la Jefatura de Gobierno en 2024.

Urgió a las dirigencias del PRI, PAN y PRD a definir el método para elegir a su candidato, pues advirtió: “No podemos ver cómo nuestros rivales están caminando las calles y nosotros aquí enfrascados”.

“Estoy considerando que estaría solicitando licencia a principios de octubre, estamos a 15 días; voy a hablar con la dirigencia, no me quiero adelantar, pero en caso de que no haya respuesta, tendría que valorar tener que renunciar, independientemente de que ya esté definido el método”, dijo.

En entrevista, tras encabezar el evento Reentrenamiento regional de la zona centro de la FBINAA, el edil afirmó que siendo él el candidato se daría un proceso “muy conciliador, muy propositivo y estoy seguro que yo ganaría la contienda”.

Afirmó que el candidato debe elegirse “de manera inmediata”, bajo un proceso que sea democrático y no de designación, para evitar que haya una fracción en la alianza que pueda derivar en perder la Ciudad en los próximos comicios.

“Hay muchos aspirantes de la alianza que tienen grandes cualidades y que si no se les toma en cuenta vamos a fraccionar a la alianza y eso nos va a llevar a una inevitable derrota en la CDMX”, apuntó.

Adrián Rubalcava explicó que podría ser que primero cada partido haga una selección interna y posteriormente se realice debate para definir al candidato.

“Entiendo que quieren aventarlo hasta el 5 de noviembre, para nosotros eso es una tragedia, se tiene que definir de manera inmediata; yo he estado platicando con mi dirigencia estatal, me ha propuesto que se pueda adelantar y, en caso de que no se pueda resolver de manera conjunta con todos los partidos —eso lo comentó mi dirigente— estaría el PRI sacando su propuesta y, posteriormente, empatando con los demás partidos”, indicó.

Por otro lado, el edil celebró el destape de Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, quien participará en la contienda de Morena, pues señaló que ha dado buenos resultados.

En su participación, Rubalcava destacó la inversión en nuevas tecnologías y mayor capacidad de respuesta de las corporaciones policiales, que han permitido hacer de la demarcación la más segura de la Ciudad de México.