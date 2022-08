Ana Lilia “no se raja ni se baja”

Nos cuentan que la diputada federal del PRI y aspirante a la gubernatura del Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, no sólo se ha reunido con Enrique Vargas (PAN), otro de los interesados en ser el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, sino que este fin de semana también desplegaron varios espectaculares en el Valle de Toluca, donde se asegura que no se retira de la contienda o como dice el anuncio: “Ni me rajo ni me bajo”. ¿Será que está determinada a ser la abanderada priista y mejor aún, la abanderada de la alianza? Lo cierto es que al parecer no está dispuesta a dejar el lugar y peleará por lo que cree, ahora sí, le corresponde.

Arranca el PRD, solo, la contienda por el Edomex

Arropado por el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y otros liderazgos, ayer el coordinador de los diputados del PRD en el Congreso del Estado de México, Omar Ortega Álvarez, rindió protesta como coordinador estatal para la Construcción de la Agenda Social Demócrata en el Estado de México, con lo cual el sol azteca dio el banderazo de salida a sus recorridos por la entidad con miras a la elección de 2023. En el Teatro Morelos, en Toluca, Zambrano reiteró que están abiertos a la alianza, pero también aseguró que si es necesario, están listos para contender solos porque gallo ya tienen, eso sí, se dio tiempo para reiterar el llamado a la unidad para evitar que Morena les gane en las próximas elecciones.

¿Y la seguridad de los ciclistas?

Luego de varios meses de espera, finalmente las nuevas bicicletas de Ecobici ya están disponibles, por lo pronto, para quienes viven y circulan por la alcaldía Benito Juárez. El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aseguró que las tan esperadas bicis negras cuentan con todos los aditamentos para que el ciclista se sienta seguro, aunque en redes sociales algunos ya empiezan a cuestionar si el color de éstas, por lo menos de noche, sería un punto en contra de la seguridad de los ciclistas, pues serían difíciles ver. Otro de los cuestionamientos tiene que ver con el robo de las bicicletas, pues algunos consideran que si se llegó a registrar el hurto de las anteriores unidades éstas que lucen más accesibles y modernas podrían ser una tentación para quienes gustan de cometer este tipo de ilícitos. Ya se verá, pues, si la seguridad de esta nueva etapa de Ecobici está garantizada.