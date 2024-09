A siete años del sismo del 19 de septiembre de 2017, nada ha cambiado para las familias del condominio ubicado sobre la calle Aguascalientes 12, en la colonia Roma Sur, pues no han podido recuperar su patrimonio, que en menos de un minuto se perdió debido al temblor de 7.1 grados que marcó a la Ciudad de México.

Desde ese entonces, 70 familias comenzaron un largo peregrinar que parece no tener fin, pues la reconstrucción o rehabilitación del inmueble, cada día más deteriorado y peligroso, está frenada por varios amparos. Este es el único edificio, de los que resultaron dañados, en donde no ha iniciado todavía un proceso de restauración.

Los amparos se deben a que hay dos visiones para este lugar: la del gobierno, que busca rehabilitar, y la de la mayoría de los vecinos, que optan por la reconstrucción.

EL UNIVERSAL tuvo acceso a este lugar y pudo constatar el grave daño estructural que dejó el sismo de hace siete años y que se mantiene hasta ahora: hay grietas y fisuras por todos lados, vidrios rotos, pisos desechos, columnas salidas, material desprendido, desniveles, polvo y también se respira un olor a desesperanza y miedo, que se nota, mucho más, en las familias que vivían en este conjunto habitacional.

Alicia Yañez de Viloria, quien es una adulta mayor, llevaba viviendo 22 años en este condominio, y ahora siente una profunda depresión al ver que las autoridades capitalinas no los ayudan y solamente se acuerdan de ellos cada año.

Comenta que su marido sufrió un infarto cerebral debido a esta falta de apoyo e incertidumbre sobre su propiedad. Y otros vecinos han muerto sin poder regresar al departamento que con tanto esfuerzo adquirieron.

“Estamos ya en una depresión, porque pues ya es depresión lo que uno siente al ver que las autoridades no nos ayudan. Ellos dijeron que nos iban a ayudar y nos dicen que nos van a ayudar, pero llevamos siete años esperando esa ayuda. Ellos recuerdan cada año septiembre, nosotros lo recordamos todos los días porque trabajamos mucho para tener un patrimonio a la edad que estamos, y no hemos podido regresar, más que estar en la casa de una de mis hijas”, indica Yañez.

La señora precisa que ya no quiere palabras, sino hechos, y confía en la pronta reconstrucción de este sitio, pues si se rehabilita, dice, vivirían con miedo y zozobra.

“Nos dicen que es para demoler, pero pues ya esperamos la decisión que nos dé el gobierno, porque nosotros ya qué más hacemos. Al estar aquí siento una tristeza, yo quisiera haber hablado mejor, haberme expresado mejor, pero esa tristeza que siente uno de volver a entrar, de ver por lo que uno luchó… imagínense, no tengo palabras con qué expresarlo. Yo lo único que pido ya son hechos, pero que sean hechos para bien de todos nosotros los condóminos que vivimos aquí”, dice Alicia.

“Es un peligro latente”

Julieta García Castelo recuerda con nostalgia que su papá vivía en uno de esos departamentos de Aguascalientes 12, pero falleció sin poder regresar a su vivienda, la cual adquirió con mucho sufrimiento y trabajo.

“Por un lado, qué bueno que falleció porque yo creo que esto le afectaría mucho, ver cómo está el resultado de su trabajo de más de 50 años que invirtió en comprar un departamento aquí y vivir aquí. Sí estaría muy, muy triste de ver cómo está su edificio, su querido edificio”, expone su hija.

Puntualiza que no es posible una rehabilitación en Aguascalientes 12, pues cada día el edificio está peor, por lo que le pide a la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, voltear a verlos.

“Le pedimos a la licenciada Brugada que vuelva a sus ojos aquí a Aguascalientes 12, pero para darnos una solución posible, una solución viable para todos los vecinos. No regresaríamos a un edificio rehabilitado, ustedes pueden ver cómo están las grietas, las grietas son lo que catalogan los ingenieros estructuralistas que dañan toda la estructura, toda la losa del edificio”, expresa.

Añade que tiene el deseo de regresar a la vivienda donde su papá fue muy feliz, “pero regresar a un edificio seguro, un edificio que yo no tema a que tiemble y se pueda de venir abajo. Ahora este edificio es un peligro latente, hay viviendas a los cuatro lados del edificio; entonces, yo no sé qué están pensando las autoridades, esto puede convertirse en una tragedia muy grande”.

María de los Ángeles Moreno menciona que autoridades van y vienen, pero ellos siguen en las mismas, por lo que también le solicita a la nueva jefa de Gobierno una solución definitiva.

La vecina comenta que en un principio este edificio fue catalogado como de alto riesgo y estaba a punto de ser demolido y reconstruido, pero seis familias que siguen viviendo en este multifamiliar se ampararon y esto, aunado a la pandemia, cambió todo el panorama.

Tras la pandemia, dice, se encareció el precio del acero y la nueva titular de la Comisión para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado, realizó nuevos estudios y determinó que lo viable era la rehabilitación, por lo que ellos también tuvieron que ampararse para pedir la demolición y posterior reconstrucción.

“Están anteponiendo el costo a la seguridad del edificio. Cómo puede ser posible que el anterior comisionado, César Cravioto, ya tenía todo para demolerlo, llega la nueva comisionada y resulta que siempre no. Nosotros le pedimos a la licenciada Clara Brugada que por favor voltee a vernos, que revise las condiciones en las que estamos todavía muchos damnificados, porque la Comisión para la Reconstrucción dicen que ya llevan 99% de avance, no es verdad, eso no es verdad. Dense una vuelta aquí en la colonia Roma, en la Condesa y en la Del Valle para que vean que no es así”, señala.

Comenta que aceptarán lo que diga el juez, quien ya estaba por emitir un fallo, pero se postergó debido al paro de labores contra la reforma al Poder Judicial.

“Viable, rehabilitar”

La comisionada para la Reconstrucción acepta que la situación de Aguascalientes 12 es muy compleja debido a la judicialización, aunque aclara que es segura una rehabilitación del inmueble.

Detalla que al llegar al cargo, en 2021, revisó todos los inmuebles que estaban por costo-beneficio y observó que la rehabilitación era viable en Aguascalientes 12, “y eso es lo que está planteando el gobierno. El gobierno está diciendo, como en todos los casos, ‘a ver, el proceso de reconstrucción o rehabilitación garantiza lo más importante que buscan las familias, que es la seguridad estructural de sus viviendas’. Se cuenta hoy en día con los estudios que confirmaron esa posición, un estudio, es un cálculo matemático, ya se presentó eso al juez y estamos a la espera de la resolución”.

Jabnely Maldonado remarca que como gobierno están abiertos al diálogo para escuchar a los vecinos y construir una ruta con base a las necesidades técnicas, pues “el programa de reconstrucción no tiene esa cariz de que se interviene la vivienda de acuerdo a lo que queremos; o sea, no hay un formato que diga ¿tú qué quieres? Ah que se reconstruya, pues fírmale ahí y se reconstruye. Los estudios arrojan dónde están las deficiencias o dónde están las dolencias de un edificio y el proyecto traza o marca la ruta de cómo atacar esa dolencia para que quede totalmente seguro, y ese es el planteamiento que nosotros tenemos”.

Al cuestionarla sobre si una rehabilitación es viable para garantizar la seguridad, responde que “es viable y es segura”, y que todo este proceso lo acompaña un Director Responsable de Obra y un Corresponsable de Seguridad Estructural.

“Ese proyecto [de rehabilitación] para que fuese viable se revisó por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, hizo observaciones, se solventaron y se emite la constancia de registro; entonces, el de reconstrucción es un proceso muy vigilado para garantizar la seguridad estructural que devuelve la tranquilidad a la gente”, afirma.